Простой рецепт для домашних: как приготовить сочные и мягкие тушёные овощи

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощи — это неотъемлемая часть здорового сбалансированного питания. Однако, приготовление овощных блюд не всегда вызывает восторг у домашних, особенно если они просто отварены или припущены. Чтобы сделать овощи более вкусными и нежными, можно приготовить их в режиме тушения. Этот способ позволяет сохранить витамины и натуральный вкус овощей.

Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, CC BY 2.0

Предлагаем вам простой и аппетитный рецепт тушеных овощей, который станет прекрасным гарниром или самостоятельным блюдом.

Ингредиенты:

3 средних кабачка

2 болгарских перца

1 луковица

2 средние морковки

3-4 небольших картофелины

3 ст. л. растительного масла

2 зубчика чеснока

1 ч. л. сухих итальянских трав (или по вкусу)

Соль и черный перец — по вкусу

Приготовление:

Промойте и очистите все овощи. Разрежьте кабачки и болгарский перец на небольшие кусочки. Нарежьте картофель средними кубиками, лук — полукольцами, морковь — тонкими кружочками. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или казане. Обжарьте на нем измельченный чеснок в течение 1 минуты, чтобы раскрыть аромат. Добавьте подготовленные овощи: сначала более плотные (картофель и морковь), затем остальные. Посолите, поперчите и присыпьте сухими итальянскими травами. Перемешайте. Налейте 100-150 мл воды или овощного бульона, чтобы овощи были слегка погружены. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 30-40 минут, периодически помешивая, до готовности. При подаче можно посыпать свежей зеленью. Овощное рагу отлично сочетается с гречневой кашей, рисом или свежеиспеченным хлебом.

Тушеные овощи получаются мягкими, сочными и ароматными. Благодаря длительной тепловой обработке все полезные вещества сохраняются, а вкус становится насыщеннее. Приятного аппетита!

Уточнения

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.

