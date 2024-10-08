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Простой рецепт для домашних: как приготовить сочные и мягкие тушёные овощи

2:10
Еда

Овощи — это неотъемлемая часть здорового сбалансированного питания. Однако, приготовление овощных блюд не всегда вызывает восторг у домашних, особенно если они просто отварены или припущены. Чтобы сделать овощи более вкусными и нежными, можно приготовить их в режиме тушения. Этот способ позволяет сохранить витамины и натуральный вкус овощей.

Простой рецепт для домашних: как приготовить сочные и мягкие тушёные овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, CC BY 2.0

Предлагаем вам простой и аппетитный рецепт тушеных овощей, который станет прекрасным гарниром или самостоятельным блюдом.

Ингредиенты:

  • 3 средних кабачка
  • 2 болгарских перца
  • 1 луковица
  • 2 средние морковки
  • 3-4 небольших картофелины
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. сухих итальянских трав (или по вкусу)
  • Соль и черный перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Промойте и очистите все овощи. Разрежьте кабачки и болгарский перец на небольшие кусочки. Нарежьте картофель средними кубиками, лук — полукольцами, морковь — тонкими кружочками.
  2. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или казане. Обжарьте на нем измельченный чеснок в течение 1 минуты, чтобы раскрыть аромат.
  3. Добавьте подготовленные овощи: сначала более плотные (картофель и морковь), затем остальные. Посолите, поперчите и присыпьте сухими итальянскими травами. Перемешайте.
  4. Налейте 100-150 мл воды или овощного бульона, чтобы овощи были слегка погружены. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 30-40 минут, периодически помешивая, до готовности.
  5. При подаче можно посыпать свежей зеленью. Овощное рагу отлично сочетается с гречневой кашей, рисом или свежеиспеченным хлебом.

Тушеные овощи получаются мягкими, сочными и ароматными. Благодаря длительной тепловой обработке все полезные вещества сохраняются, а вкус становится насыщеннее. Приятного аппетита!

Уточнения

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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