Простые хитрости для приготовления макарон как в Италии

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы обычные макароны превратились в настоящее кулинарное произведение, важно знать несколько профессиональных секретов приготовления, которыми активно пользуются итальянские повара.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, CC BY-SA 4.0

Одним из главных моментов является выбор качественных макаронных изделий, ведь от этого зависит результат блюда. Продукты низкого качества могут сильно разочаровать после готовки.

Первый секрет — это варка макарон в большом количестве подсолённой воды. Если макароны часто слипаются или теряют вкус, скорее всего, дело в неправильной технологии приготовления. Для идеальной текстуры макарон на 100 граммов изделия следует использовать литр воды, добавив пол столовой ложки морской соли на литр.

Второй важный аспект — растительное масло. Это незаменимый компонент, который предотвращает слипание макарон и улучшает их вкус. Достаточно добавить всего одну столовую ложку масла, чтобы добиться нужного эффекта. Можно использовать любое масло, но оливковое придаст макаронам особый вкус.

Наконец, правильная работа с соусом. Количество соуса должно быть строго пропорционально количеству макарон. Готовить соус рекомендуется на отдельной сковороде, затем, пока он горячий, добавить в него макароны и перемешать. Через несколько минут можно подавать блюдо, наслаждаясь его вкусом.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni ) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Ита́лия — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

