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Секретные хитрости приготовления идеальных оладьев

1:57
Еда

Пышные, румяные оладушки — что может быть вкуснее? Особенно если подавать их со сметаной или ароматным вареньем. Но процесс их приготовления порой может оказаться не таким простым, как кажется на первый взгляд.

Секретные хитрости приготовления идеальных оладьев
Фото: flickr.com by джеффри, CC BY 2.0

Одной из главных трудностей, с которой сталкиваются и новички, и опытные кулинары, является работа с густым тестом: оно не хочет отлипать от ложки, что затрудняет выкладывание аккуратных оладушек на сковороду. Это небольшая, но досадная проблема, которая может существенно затормозить весь процесс приготовления.

Однако, существует несколько простых решений, которые помогут сделать этот процесс более приятным и эффективным. Один из таких способов — добавить в тесто одну-две столовые ложки растительного масла. Масло делает тесто более скользким, благодаря чему оно с лёгкостью соскальзывает с ложки, и его можно без лишних усилий отправить на раскалённую поверхность сковороды.

Некоторые хозяйки предпочитают использовать сразу две ложки для формирования оладий. Этот способ также работает, но требует определённой сноровки и некоторой практики, чтобы оладьи получались красивыми и ровными. Стоит попробовать, если вам интересно разнообразить свои кулинарные навыки.

А вот метод, связанный с обмакиванием ложки в воду перед тем, как зачерпнуть тесто, лучше оставить в стороне. Дело в том, что вода в контакте с горячим маслом вызывает разбрызгивание, и это может привести к неприятным ожогам или просто испортить настроение во время готовки.

Приготовление оладушек — это искусство, требующее терпения и небольших хитростей, которые сделают этот процесс менее трудоёмким и более приятным. Главное — знать несколько проверенных лайфхаков, и тогда даже такое капризное тесто поддастся вашим усилиям.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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