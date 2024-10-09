Шеф-повар Даутов рассказал, как можно разделать жёсткую тыкву без особых хлопот

Разрезать твёрдую тыкву может оказаться непростой задачей, однако она станет проще, если владеть приёмами, которые помогут сделать это без особых усилий.
Бренд-шеф сети "Горбуфеты" Даутов Рустам в беседе с Pravda.Ru утверждает, что без хорошего ножа здесь обойтись не получится. Он рекомендует разделить тыкву на более мелкие части для удобства чистки. Например, можно разрезать тыкву на дольки и положить их на доску.
Если тыква выскальзывает из рук, эксперт советует положить её на доску и разрезать пополам. Затем, в зависимости от размера, можно разрезать её ещё на более мелкие части. Получившийся кусок можно легко очистить от кожуры ножом.
Важно выбрать подходящий нож. Он должен быть острым и удобным. Например, для нарезки картошки используется шеф-нож — большой нож, которым удобно нарезать картошку соломкой. Он удобно лежит в руке и позволяет делать аккуратные движения. То же самое можно применить и к тыкве, утверждает эксперт.
"Этим шеф-ножом ты тем же движением, как нарезаешь продукт, ты срезаешь кожуру аккуратно. Как художник, скульптор потихонечку сбивает у камня лишнее, получая скульптуру. Может быть, в таком формате, как самый хороший пример будет, по чуть-чуть срезая кожуру у тыквы, ты получаешь чистую тыкву", — сказал Даутов.
Эксперт посоветовал взять нож и начать резать тыкву круговыми движениями. По его словам, это можно увидеть на видео о кулинарии. Не стоит рубить тыкву, как топором — это совсем другое. Движения должны быть плавными.
При этом мастер не рекомендует пытаться размягчить верхнюю кожуру тыквы, обдав её кипятком, потому что может изменить структуру тыквы и уменьшить её размер.
"На кухне обычно это все чистится сырое. Если берем тыкву, которая идет такими закругленными сегментами, дольками, условно, мы вырезаем одну дольку, можем напополам еще порезать поперек и на доске мы уже начинаем срезать кожуру по чуть-чуть", — добавил шеф-повар.
Специальные ножи для чистки овощей не подходят для толстой кожуры, но их можно попробовать использовать, если тыква не слишком жёсткая. Однако ножом будет быстрее и удобнее, утверждает мастер. По его мнению, тут всё зависит от навыка владения ножом.
Регулярное приготовление тыквы может помочь улучшить навыки, считает он. Для этого нужен большой нож с широким лезвием, так как оно твёрдое и не будет скользить по кожуре. Если использовать маленький нож, лезвие может погнуться, что увеличит риск порезаться, добавил шеф-повар.
Следуя этим советам, вы сможете легко и безопасно разрезать твёрдую тыкву, наслаждаясь процессом и результатом.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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