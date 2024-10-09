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Шеф-повар Даутов рассказал, как можно разделать жёсткую тыкву без особых хлопот

3:01
Еда

Разрезать твёрдую тыкву может оказаться непростой задачей, однако она станет проще, если владеть приёмами, которые помогут сделать это без особых усилий.

Шеф-повар Даутов рассказал, как можно разделать жёсткую тыкву без особых хлопот
Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, CC BY 2.0

Бренд-шеф сети "Горбуфеты" Даутов Рустам в беседе с Pravda.Ru утверждает, что без хорошего ножа здесь обойтись не получится. Он рекомендует разделить тыкву на более мелкие части для удобства чистки. Например, можно разрезать тыкву на дольки и положить их на доску.

Если тыква выскальзывает из рук, эксперт советует положить её на доску и разрезать пополам. Затем, в зависимости от размера, можно разрезать её ещё на более мелкие части. Получившийся кусок можно легко очистить от кожуры ножом.

Важно выбрать подходящий нож. Он должен быть острым и удобным. Например, для нарезки картошки используется шеф-нож — большой нож, которым удобно нарезать картошку соломкой. Он удобно лежит в руке и позволяет делать аккуратные движения. То же самое можно применить и к тыкве, утверждает эксперт.

"Этим шеф-ножом ты тем же движением, как нарезаешь продукт, ты срезаешь кожуру аккуратно. Как художник, скульптор потихонечку сбивает у камня лишнее, получая скульптуру. Может быть, в таком формате, как самый хороший пример будет, по чуть-чуть срезая кожуру у тыквы, ты получаешь чистую тыкву", — сказал Даутов.

Эксперт посоветовал взять нож и начать резать тыкву круговыми движениями. По его словам, это можно увидеть на видео о кулинарии. Не стоит рубить тыкву, как топором — это совсем другое. Движения должны быть плавными.

При этом мастер не рекомендует пытаться размягчить верхнюю кожуру тыквы, обдав её кипятком, потому что может изменить структуру тыквы и уменьшить её размер.

"На кухне обычно это все чистится сырое. Если берем тыкву, которая идет такими закругленными сегментами, дольками, условно, мы вырезаем одну дольку, можем напополам еще порезать поперек и на доске мы уже начинаем срезать кожуру по чуть-чуть", — добавил шеф-повар.

Специальные ножи для чистки овощей не подходят для толстой кожуры, но их можно попробовать использовать, если тыква не слишком жёсткая. Однако ножом будет быстрее и удобнее, утверждает мастер. По его мнению, тут всё зависит от навыка владения ножом.

Регулярное приготовление тыквы может помочь улучшить навыки, считает он. Для этого нужен большой нож с широким лезвием, так как оно твёрдое и не будет скользить по кожуре. Если использовать маленький нож, лезвие может погнуться, что увеличит риск порезаться, добавил шеф-повар.

Следуя этим советам, вы сможете легко и безопасно разрезать твёрдую тыкву, наслаждаясь процессом и результатом.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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