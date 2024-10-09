Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки. Такие пирожки долго остаются свежими и не черствеют.
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Ингредиенты для теста:
кефир — 190 г;
растительное масло — 90 г;
мука пшеничная — 300 г;
сахар — 1 ст. л.;
соль — 0,5 ч. л.;
разрыхлитель теста — 6 г;
желток яичный — 1 шт.;
молоко — 1 ст. л.
Ингредиенты для начинки:
капуста белокочанная — 350 г;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
яйцо куриное — 1 шт.;
молоко — 40 мл;
масло сливочное — 1 ст. л.;
масло растительное — 2 ст. л.;
сахар — 1 ч. л.;
соль — по вкусу;
перец чёрный — по вкусу.
Приготовление:
Подготовьте продукты для начинки: мелко нарежьте репчатый лук, натрите морковь и мелко нашинкуйте капусту.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до прозрачности и лёгкой румяности. Добавьте морковь и дайте ей немного обжариться. Затем добавьте капусту и обжаривайте овощи на среднем огне около 10 минут.
Пока готовятся овощи, приготовьте тесто. В ёмкость влейте кефир комнатной температуры, добавьте соль и сахар, перемешайте и добавьте растительное масло комнатной температуры без запаха. Перемешайте до однородности.
Соедините муку с разрыхлителем и всыпьте частями муку, вымешивая тесто. Тесто должно получиться нежным, эластичным и не прилипать к рукам.
Сформируйте из теста комок, переложите в пакет и оставьте отдохнуть на 15–20 минут.
За это время капуста станет мягкой и золотистого цвета. Добавьте соль, перец, сахар, положите сливочное масло и обжаривайте ещё 10 минут, убавив огонь.
Отдельно смешайте яйцо с молоком и взбейте до однородности. Влейте смесь к овощам и обжаривайте ещё пару минут. Начинка должна получиться мягкой и не пресной.
Полностью остудите начинку, распределив её на плоской тарелке.
Подготовьте поверхность для раскатки теста, посыпьте её небольшим количеством муки, выложите тесто, разомните и раскатайте в колбаску, которую разделите на равные кусочки примерно по 50 г.
Подкатайте каждый кусочек в шарик и раскатайте каждый шарик в лепёшку. Выложите начинку примерно 1,5 столовые ложки и защипните края, придавая форму.
Смажьте пирожки смесью яйца и молока и поставьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов до золотистого цвета примерно на 25 минут.
Уточнения
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.