Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Небо под защитой: ПВО РФ уничтожило 10 БПЛА ВСУ в Ростовской области
Сжигание мостов: КНДР анонсировало полную блокировку дорог с Южной Кореей
Ночная охота: Ми-28НМ уничтожает ВСУ в Курской области
Эффективные упражнения пилатеса для укрепления пресса
Вкус лета на вашем подоконнике: выращиваем помидоры в домашних условиях
Тюмень и в Африке Тюмень: туроператор назвал самые популярные места для отдыха в России
Исследование мозга раскрывает путь к новому методу лечения ПТСР
Работа ночью под угрозой: Россия может столкнуться с дефицитом кофе
Ошибки при работе с антифризом: как не навредить машине и себе

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

3:05
Еда

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки. Такие пирожки долго остаются свежими и не черствеют.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Фото: commons.wikimedia.org by Рыцарь поля, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для теста:

  • кефир — 190 г;
  • растительное масло — 90 г;
  • мука пшеничная — 300 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • разрыхлитель теста — 6 г;
  • желток яичный — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

  • капуста белокочанная — 350 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • молоко — 40 мл;
  • масло сливочное — 1 ст. л.;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец чёрный — по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовьте продукты для начинки: мелко нарежьте репчатый лук, натрите морковь и мелко нашинкуйте капусту.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до прозрачности и лёгкой румяности. Добавьте морковь и дайте ей немного обжариться. Затем добавьте капусту и обжаривайте овощи на среднем огне около 10 минут.
  3. Пока готовятся овощи, приготовьте тесто. В ёмкость влейте кефир комнатной температуры, добавьте соль и сахар, перемешайте и добавьте растительное масло комнатной температуры без запаха. Перемешайте до однородности.
  4. Соедините муку с разрыхлителем и всыпьте частями муку, вымешивая тесто. Тесто должно получиться нежным, эластичным и не прилипать к рукам.
  5. Сформируйте из теста комок, переложите в пакет и оставьте отдохнуть на 15–20 минут.
  6. За это время капуста станет мягкой и золотистого цвета. Добавьте соль, перец, сахар, положите сливочное масло и обжаривайте ещё 10 минут, убавив огонь.
  7. Отдельно смешайте яйцо с молоком и взбейте до однородности. Влейте смесь к овощам и обжаривайте ещё пару минут. Начинка должна получиться мягкой и не пресной.
  8. Полностью остудите начинку, распределив её на плоской тарелке.
  9. Подготовьте поверхность для раскатки теста, посыпьте её небольшим количеством муки, выложите тесто, разомните и раскатайте в колбаску, которую разделите на равные кусочки примерно по 50 г.
  10. Подкатайте каждый кусочек в шарик и раскатайте каждый шарик в лепёшку. Выложите начинку примерно 1,5 столовые ложки и защипните края, придавая форму.
  11. Смажьте пирожки смесью яйца и молока и поставьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов до золотистого цвета примерно на 25 минут.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Шоу-бизнес
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством Аудио 
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ
Авто
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ Аудио 
Популярное
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Последние материалы
Связь с Понесенковым*: суд рассматривает дело об убийстве
Отметили сверху: в Госдуме заявили о плюсах VPN
Мультиплатформенность и удобность: Ростех заявил, что его приложение заработает на отечественных и зарубежных ОС
Отечественная разработка: Ростех заявил о выпуске приложения Онлайн-доска
Разрушения на земле: БПЛА ВСУ нанес повреждение газовой трубе в Кранодарском крае
Возвращение к диалогу: на Западе завили о необходимости диалога США и РФ
Учёные нашли способ обойти защитный барьер мозга с помощью ультразвука
Звонок сверху: юрист объяснил новую схему мошенничества с представлением сотрудниками ФСБ
В Белгородской области аграрии получат годовую отсрочку по налогам
Ужесточить ответственность: в Госдуме высказались за изменение наказания за нелегальную продажу алкоголя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.