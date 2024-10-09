Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

3:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки. Такие пирожки долго остаются свежими и не черствеют.

Фото: commons.wikimedia.org by Рыцарь поля, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для теста:

кефир — 190 г;

растительное масло — 90 г;

мука пшеничная — 300 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

разрыхлитель теста — 6 г;

желток яичный — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

капуста белокочанная — 350 г;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

яйцо куриное — 1 шт.;

молоко — 40 мл;

масло сливочное — 1 ст. л.;

масло растительное — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец чёрный — по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте продукты для начинки: мелко нарежьте репчатый лук, натрите морковь и мелко нашинкуйте капусту. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до прозрачности и лёгкой румяности. Добавьте морковь и дайте ей немного обжариться. Затем добавьте капусту и обжаривайте овощи на среднем огне около 10 минут. Пока готовятся овощи, приготовьте тесто. В ёмкость влейте кефир комнатной температуры, добавьте соль и сахар, перемешайте и добавьте растительное масло комнатной температуры без запаха. Перемешайте до однородности. Соедините муку с разрыхлителем и всыпьте частями муку, вымешивая тесто. Тесто должно получиться нежным, эластичным и не прилипать к рукам. Сформируйте из теста комок, переложите в пакет и оставьте отдохнуть на 15–20 минут. За это время капуста станет мягкой и золотистого цвета. Добавьте соль, перец, сахар, положите сливочное масло и обжаривайте ещё 10 минут, убавив огонь. Отдельно смешайте яйцо с молоком и взбейте до однородности. Влейте смесь к овощам и обжаривайте ещё пару минут. Начинка должна получиться мягкой и не пресной. Полностью остудите начинку, распределив её на плоской тарелке. Подготовьте поверхность для раскатки теста, посыпьте её небольшим количеством муки, выложите тесто, разомните и раскатайте в колбаску, которую разделите на равные кусочки примерно по 50 г. Подкатайте каждый кусочек в шарик и раскатайте каждый шарик в лепёшку. Выложите начинку примерно 1,5 столовые ложки и защипните края, придавая форму. Смажьте пирожки смесью яйца и молока и поставьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов до золотистого цвета примерно на 25 минут.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.



Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

