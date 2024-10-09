Жареные кабачки на зиму: чтобы можно было наслаждаться любимой закуской круглый год

Для консервации на зиму можно легко приготовить кабачки, обжарив их на сковороде или запекая в духовке, однако самый красивый и аппетитный эффект получается, если использовать сковороду-гриль.
Взяв за основу рецепт из журнала Джейми Оливера, можно насладиться аппетитным соусом с использованием специй по вкусу, включая чеснок, чили, тимьян, майоран и мяту. Рецепт можно изменить, заменив травы на смесь прованских трав или других на ваш выбор. Молодые небольшие кабачки или цукини в этом блюде лучше всего.
Ингредиенты (для одной литровой банки):
Инструкция:
Закуску из жареных кабачков можно хранить в прохладном месте.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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