Жареные кабачки на зиму: чтобы можно было наслаждаться любимой закуской круглый год

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Для консервации на зиму можно легко приготовить кабачки, обжарив их на сковороде или запекая в духовке, однако самый красивый и аппетитный эффект получается, если использовать сковороду-гриль.

Фото: Freepik by stockking, PDM

Взяв за основу рецепт из журнала Джейми Оливера, можно насладиться аппетитным соусом с использованием специй по вкусу, включая чеснок, чили, тимьян, майоран и мяту. Рецепт можно изменить, заменив травы на смесь прованских трав или других на ваш выбор. Молодые небольшие кабачки или цукини в этом блюде лучше всего.

Ингредиенты (для одной литровой банки):

2 штуки кабачков или цукини (около 600 г),

0,5 стакана оливкового масла,

1 стакан воды,

До 50 мл лимонного сока или фруктового уксуса,

2-3 зубчика чеснока,

Перец чили на ваш вкус,

Ароматические травы на ваш вкус,

1 чайная ложка соли ,

1-1,5 чайных ложки сахара.

Инструкция:

Нарежьте кабачки на кружочки толщиной примерно 1 см. Смажьте их оливковым маслом. Обжарьте кабачки на сковороде с двух сторон приблизительно по 3 минуты. Для маринада смешайте воду с лимонным соком, нарезанным чесноком, перцем чили, солью, сахаром, сухими травами и оливковым маслом. Доведите до кипения и кипятите пару минут. Переложите обжаренные кабачки в стерильные банки. Залейте их горячим маринадом и закройте.

Закуску из жареных кабачков можно хранить в прохладном месте.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

