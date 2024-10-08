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Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак

1:07
Еда

С сыром

Намажьте сливочным маслом снаружи два ломтика хлеба. Между ломтиками выложите нарезанный сыр. Готовьте на сковороде, пока хлеб не станет золотистым, а сыр не расплавится.

Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

Ветчина и сыр

Выложите нарезанную ветчину и сыр между двумя ломтиками хлеба. Поджаривайте на сковороде, пока хлеб не станет хрустящим, а сыр липким.

Индейка и авокадо

Намажьте майонезом ломтики хлеба. Выложите между ломтиками нарезанную индейку, ломтики авокадо и листья салата.

Тунец

Смешайте консервированный тунец с майонезом, солью и перцем. Выложите смесь на ломтики хлеба. Добавьте нарезанный сыр и поджарьте, пока сыр не расплавится.

Капрезе

Выложите ломтики помидоров, свежую моцареллу и листья базилика на ломтики хлеба. Сбрызните оливковым маслом.

Вегетарианский вариант

Намажьте хумус на ломтики хлеба. Добавьте нарезанные огурцы, болгарский перец, помидоры и листья салата.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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