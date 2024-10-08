Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак

Намажьте сливочным маслом снаружи два ломтика хлеба. Между ломтиками выложите нарезанный сыр. Готовьте на сковороде, пока хлеб не станет золотистым, а сыр не расплавится.
Выложите нарезанную ветчину и сыр между двумя ломтиками хлеба. Поджаривайте на сковороде, пока хлеб не станет хрустящим, а сыр липким.
Намажьте майонезом ломтики хлеба. Выложите между ломтиками нарезанную индейку, ломтики авокадо и листья салата.
Смешайте консервированный тунец с майонезом, солью и перцем. Выложите смесь на ломтики хлеба. Добавьте нарезанный сыр и поджарьте, пока сыр не расплавится.
Выложите ломтики помидоров, свежую моцареллу и листья базилика на ломтики хлеба. Сбрызните оливковым маслом.
Намажьте хумус на ломтики хлеба. Добавьте нарезанные огурцы, болгарский перец, помидоры и листья салата.
Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.