Гренки из бородинского хлеба с чесноком: приятно хрустят снаружи и остаются мягкими внутри

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Хрустящие гренки с чесноком из бородинского хлеба — это простая, сытная и невероятно вкусная закуска, которую легко приготовить из доступных ингредиентов. Эти золотистые и аппетитно хрустящие гренки обладают насыщенным пряным вкусом и готовятся за считаные минуты. Они идеально подходят для подачи к супам или в качестве отдельной закуски, которую можно дополнить любимым соусом.

Фото: flickr.com by Игорь Хмиловский, PDM

Ингредиенты:

бородинский хлеб — 500 г;

чеснок — 7-9 зубчиков (по вкусу);

соль — 0,5-1 чайная ложка (без горки);

оливковое масло — 1 чайная ложка (по желанию);

растительное масло — 2-3 столовые ложки (для жарки).

Приготовление:

Срежьте корку с бородинского хлеба, оставив только мякиш. Нарежьте мякиш ломтиками толщиной 2 см и каждый ломтик разделите на 2-3 брусочка или несколько маленьких кусочков. Очистите зубчики чеснока от кожуры и нарежьте 2-3 зубчика пластинками для ароматизации масла при обжаривании гренок. Остальные зубчики измельчите с помощью пресса для чеснока или мелко нарежьте. Чтобы сделать "чесночную пасту" для смазывания гренок, смешайте измельчённый чеснок и 0,5-1 чайную ложку соли. Разотрите смесь плоской стороной ножа на разделочной доске или в ступке, пока соль не растворится и кусочки чеснока не станут мягкими и не дадут сок. При желании добавьте в чесночную смесь 1 чайную ложку оливкового масла, чтобы придать ей более пастообразную консистенцию и однородность. Нагрейте растительное масло на сильном огне до появления лёгкого белого дыма. Добавьте нарезанный пластинками чеснок и обжарьте 20-30 секунд до золотистого цвета. Уберите чеснок и аккуратно положите кусочки хлеба в горячее масло. Это позволит быстро создать хрустящую корочку на поверхности хлеба, которая будет препятствовать впитыванию большого количества масла в гренки. Обжарьте кусочки хлеба по несколько секунд с каждой стороны до золотистого цвета. Выложите гренки на бумажное полотенце или салфетку, чтобы удалить излишки масла. Затем натрите кусочки хлеба чесночной пастой и подавайте к столу. Хрустящие гренки из бородинского хлеба с чесноком готовы!

Уточнения

Гре́нки́ (гренки-сухарики, крутоны от фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах.

