Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подготовка к новому сезону: всё, что нужно знать про осенний полив плодовых деревьев
Эти автомобили ржавеют быстрее всех – полный список моделей
Пять продуктов, которые помогут вам выглядеть моложе
Акне: когда кожа кричит о проблемах внутри организма
Топ-3 самых верных пород собак: лучшие друзья человека
Эксперт о жилищно-накопительных вкладах: шаг к собственному жилью
Артроз: что нужно знать о факторах риска и симптомах заболевания
Кошачье зрение: как мурлыки различают цвета и видят ночью
Вредные привычки водителей: что убивает вашу машину

Гренки из бородинского хлеба с чесноком: приятно хрустят снаружи и остаются мягкими внутри

2:34
Еда

Хрустящие гренки с чесноком из бородинского хлеба — это простая, сытная и невероятно вкусная закуска, которую легко приготовить из доступных ингредиентов. Эти золотистые и аппетитно хрустящие гренки обладают насыщенным пряным вкусом и готовятся за считаные минуты. Они идеально подходят для подачи к супам или в качестве отдельной закуски, которую можно дополнить любимым соусом.

Гренки из бородинского хлеба с чесноком: приятно хрустят снаружи и остаются мягкими внутри
Фото: flickr.com by Игорь Хмиловский, PDM

Ингредиенты:

  • бородинский хлеб — 500 г;
  • чеснок — 7-9 зубчиков (по вкусу);
  • соль — 0,5-1 чайная ложка (без горки);
  • оливковое масло — 1 чайная ложка (по желанию);
  • растительное масло — 2-3 столовые ложки (для жарки).

Приготовление:

  1. Срежьте корку с бородинского хлеба, оставив только мякиш.
  2. Нарежьте мякиш ломтиками толщиной 2 см и каждый ломтик разделите на 2-3 брусочка или несколько маленьких кусочков.
  3. Очистите зубчики чеснока от кожуры и нарежьте 2-3 зубчика пластинками для ароматизации масла при обжаривании гренок.
  4. Остальные зубчики измельчите с помощью пресса для чеснока или мелко нарежьте.
  5. Чтобы сделать "чесночную пасту" для смазывания гренок, смешайте измельчённый чеснок и 0,5-1 чайную ложку соли. Разотрите смесь плоской стороной ножа на разделочной доске или в ступке, пока соль не растворится и кусочки чеснока не станут мягкими и не дадут сок.
  6. При желании добавьте в чесночную смесь 1 чайную ложку оливкового масла, чтобы придать ей более пастообразную консистенцию и однородность.
  7. Нагрейте растительное масло на сильном огне до появления лёгкого белого дыма. Добавьте нарезанный пластинками чеснок и обжарьте 20-30 секунд до золотистого цвета.
  8. Уберите чеснок и аккуратно положите кусочки хлеба в горячее масло. Это позволит быстро создать хрустящую корочку на поверхности хлеба, которая будет препятствовать впитыванию большого количества масла в гренки.
  9. Обжарьте кусочки хлеба по несколько секунд с каждой стороны до золотистого цвета.
  10. Выложите гренки на бумажное полотенце или салфетку, чтобы удалить излишки масла. Затем натрите кусочки хлеба чесночной пастой и подавайте к столу. Хрустящие гренки из бородинского хлеба с чесноком готовы!

Уточнения

Гре́нки́ (гренки-сухарики, крутоны от фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Туризм
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился Аудио 
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны
Военные новости
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Популярное
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Подлива для макарон без мяса: очень аппетитная, с густой текстурой и кусочками помидоров
Подлива для макарон без мяса: очень аппетитная, с густой текстурой и кусочками помидоров
Последние материалы
Кошачье зрение: как мурлыки различают цвета и видят ночью
Вредные привычки водителей: что убивает вашу машину
Неожиданный способ похудения: врач советует ложиться спать до 23:00
Дачный огород мечты: как подобрать лучшее дерево, чтобы оно прижилось и радовало годами
Эксперт: энергосберегающие окна могут сократить теплопотери на 50%
Как выбрать в магазине качественные баклажаны?
Игрок "Комо" Курто дисквалифицирован ФИФА на 10 матчей из-за расизма
Опасные ингредиенты в косметике: что нужно знать
Удивительное обоняние слонов: они узнают своих опекунов спустя годы
В Тольятти найдены убитыми дети 5 и 2 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.