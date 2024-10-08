Как выбрать в магазине качественные баклажаны?

Качественные баклажаны должны быть тяжёлыми и упругими, с гладкой блестящей кожурой без пятен и повреждений, а также с зелёным стеблем. Такие плоды обладают приятной текстурой и вкусом.
Обратите внимание, что наличие семян в баклажане указывает на его максимальную зрелость и накопление большого количества полезных веществ. Семена можно оставить, если они не коричневые. Если же они коричневого цвета, рекомендуется аккуратно удалить их ложкой.
В магазинах представлены не только традиционные продолговатые фиолетовые баклажаны, но и другие формы и цвета: белые, жёлтые и полосатые, круглые, похожие на мячи, и яйцеобразные, а также тонкие и длинные. Вкус этих разновидностей отличается незначительно, однако использование баклажанов разных цветов сделает ваше блюдо более привлекательным.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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