Сколько соли насыпать на 1 кг фарша для котлет: это важно знать каждой хозяйке

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Профессиональные повара дали советы, какое количество соли следует использовать для приготовления котлет, ведь немногим хозяйкам нравится делать это на глаз.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Важные нюансы

Помните, что для мясного или рыбного фарша может потребоваться разное количество соли. Также важно учитывать, какие дополнительные ингредиенты вы используете для приготовления фарша, например, яйцо, хлеб, сырой картофель. Не забывайте, что некоторые приправы могут тоже содержать соль.

Учитывая все это, профессиональные повара пришли к выводу, что на один килограмм фарша нужно использовать не больше 20 грамм соли. Это примерно две чайные ложки без горки.

Кроме того, мясной фарш следует солить только после того, как вы добавили все ингредиенты.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

