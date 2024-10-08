Сколько соли насыпать на 1 кг фарша для котлет: это важно знать каждой хозяйке

Профессиональные повара дали советы, какое количество соли следует использовать для приготовления котлет, ведь немногим хозяйкам нравится делать это на глаз.
Помните, что для мясного или рыбного фарша может потребоваться разное количество соли. Также важно учитывать, какие дополнительные ингредиенты вы используете для приготовления фарша, например, яйцо, хлеб, сырой картофель. Не забывайте, что некоторые приправы могут тоже содержать соль.
Учитывая все это, профессиональные повара пришли к выводу, что на один килограмм фарша нужно использовать не больше 20 грамм соли. Это примерно две чайные ложки без горки.
Кроме того, мясной фарш следует солить только после того, как вы добавили все ингредиенты.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.