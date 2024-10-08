Как заменить майонез в салате: три рецепта полезных соусов

Пользу салата определяют ингредиенты, которые в него входят. Эндокринолог и диетолог Анжелика Чиж в своих социальных сетях поделилась вариантами безопасных заправок для салатов, которые понравятся тем, кто худеет или заботится о своем здоровье.
Неправильно подобранная заправка может превратить даже самый полезный салат в калорийное и "бесполезное" для организма блюдо. Специалист предложила три рецепта соусов с натуральными ингредиентами и минимальным количеством добавок — включая соль.
Первая заправка идеально подойдет для диетического меню. Она готовится из натурального йогурта жирностью 1,5% и специй — от паприки до острого перца. Важно не злоупотреблять солью, так как она усиливает аппетит и может привести к перееданию.
Для второго рецепта понадобятся растительное масло и соевый соус. Эти ингредиенты следует смешать в пропорции 1:1 и добавить к салату. Соевый соус — не самый полезный продукт, поэтому его потребление стоит ограничивать.
Третий вариант заправки может заменить майонез. Для её приготовления нужно использовать сметану жирностью 10%, добавить немного горчицы и любимых специй.
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