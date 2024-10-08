Поддержите легкие натуральными продуктами: полезные советы

В сезон гриппа и простуд легкие страдают особенно сильно: появляются кашель, дискомфорт в груди, затрудненное дыхание. Лечение таких состояний должно проводиться под наблюдением врача, однако в дополнение к медикаментозной терапии можно использовать природные средства, которые помогают отхождению мокроты и освобождению легких.

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По словам врачей, работа легких может быть улучшена с помощью правильного питания. Существует ряд овощей и фруктов, которые особенно полезны при респираторных заболеваниях, хроническом бронхите и астме.

Одним из самых эффективных средств для облегчения кашля является свекла. Этот корнеплод помогает не только снизить давление, но и улучшить усвоение кислорода тканями организма. Свекла содержит нитраты, поддерживающие функции легких, а также антиоксиданты, магний, калий, каротиноиды и витамин С, которые способствуют здоровому дыханию.

Яблоки полезны как при заболеваниях, так и для профилактики легочных патологий. Эти фрукты оказывают положительное влияние на дыхательную систему благодаря содержанию флавоноидов и витаминов.

Помидоры являются источником ликопина — вещества, которое поддерживает работу легких, а фиолетовая капуста, благодаря антоцианину, способствует укреплению иммунитета.

Уточнения

Ка́шель — врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма. Представляет собой форсированный выдох через рот, вызванный сокращениями дыхательной мускулатуры из-за раздражения рецепторов, расположенных вдоль всего дыхательного пути (в носу, придаточных пазухах носа, глотке, гортани, трахее, бронхах) и в плевре. Физиологическая роль кашля — очищение респираторного тракта от посторонних веществ и предупреждение механических препятствий, нарушающих проходимость воздухоносных путей.



