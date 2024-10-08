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Какой воск используют на фруктах и как его удалить: советы эксперта

1:30
Еда

Фрукты, собранные в собственном саду, портятся гораздо быстрее, чем покупные, которые могут оставаться свежими неделями. Инфекционист Светлана Ищенко объяснила, почему так происходит.

Какой воск используют на фруктах и как его удалить: советы эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

По словам специалиста, магазинные фрукты и овощи сохраняют свой свежий вид благодаря специальным составам, которыми обрабатывается их кожура. Чаще всего производители используют для этого природный воск. Однако "природный" не всегда означает безопасный. Например, для обработки нередко берётся парафин — продукт нефтепереработки, который не приносит пользы человеческому организму.

Понять, что фрукт или овощ покрыли защитным слоем, можно по его неестественному блеску. Даже после мытья на таких продуктах могут оставаться опасные остатки воска.

"Вместе с фруктами мы съедаем что-то вроде воска, а он совершенно не усваивается в организме. Даже печень его не расщепляет", — предупредила Ищенко в своём телеграм-канале.

Производители могут использовать и безопасные составы для обработки, однако проверить такую информацию сложно. Эксперт рекомендует мыть фрукты и овощи под горячей водой — часть веществ растворится при высокой температуре, хотя парафин убрать таким способом не получится.

Чтобы максимально обезопасить себя, инфекционист советует очищать овощи и фрукты от кожуры.

Уточнения

Инфекцио́нные заболева́ния — группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов. Для того, чтобы патогенный микроб вызвал инфекционное заболевание, он должен обладать вирулентностью (ядовитостью; лат. virus — яд), то есть способностью преодолевать сопротивляемость организма и проявлять токсическое действие. Одни патогенные агенты вызывают отравление организма выделяемыми ими в процессе жизнедеятельности экзотоксинами (столбняк, дифтерия), другие — освобождают токсины (эндотоксины) при разрушении своих тел (холера, брюшной тиф).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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