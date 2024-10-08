Какие бренды сливочного масла получили Знак качества в России

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Роскачество провело исследование российских брендов сливочного масла и определило, в каких регионах производят самую качественную молочную продукцию.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

Качественное сливочное масло легко определить по упаковке. На ней должно быть написано, что продукт является "сливочным маслом" или "маслом из коровьего молока". Если указано "маслосодержащая продукция", то перед вами, скорее всего, маргарин или спред.

В премиум-образцах масла в составе должны быть указаны только сливки. В солёном масле допускается наличие соли, а в кислосливочных продуктах — закваски. В "Крестьянском" масле (жирностью 72,5%) могут быть природные красители, такие как каротин или аннато.

Важно, чтобы упаковка была целой и без повреждений, а также чтобы продукт хранился в условиях, указанных производителем. В противном случае жир начинает окисляться под воздействием света, что приводит к образованию жёлтой плёнки на поверхности масла. Такое масло небезопасно для потребления.

В ноябре 2023 года эксперты Роскачества присудили Знак качества нескольким отечественным брендам сливочного масла. Больше всего продуктов с высшей оценкой было произведено в Краснодарском крае, Московской области и Удмуртской Республике.

Эксперты выделили следующие бренды: "Коровка из Кореновки" (Краснодар), "Рузское молоко" (Московская область), "Село Зеленое" и "Милково" (Удмуртия). Также Знаком качества были отмечены "Томмолоко" (Белгород), "Радость вкуса" (Волгоград) и "Крестьянское" (Нижний Новгород).

Некоторые бренды не прошли проверку Роскачества. Среди них — "Моя цена", "Молочный родник", "Белая долина" и "Из села Удоево". В этих продуктах было обнаружено повышенное содержание растительных жиров и другие нарушения.

Уточнения

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».



