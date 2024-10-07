Секрет ресторанного хранения продуктов от Александра Бельковича

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Неприятный запах из холодильника — проблема, с которой сталкиваются многие, особенно если овощи и фрукты быстро плесневеют и высыхают. Шеф-повар и телеведущий Александр Белькович предложил решение, которое поможет сохранить продукты свежими и избежать неприятного запаха.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт советует использовать специальную упаковку, например, пергаментную бумагу, для хранения овощей, фруктов, молочных продуктов и другой еды. Ещё один вариант — хранить продукты, как это делают в ресторанах, расфасовывая их по отдельным контейнерам с плотными крышками.

"Продукты я держу в боксах. Нужно купить пластиковые либо стеклянные контейнеры двух размеров — побольше и поменьше", — поделился Белькович.

По словам шеф-повара, при таком подходе продукты на кухне и в холодильнике не заветрятся и не сгниют раньше времени, а неприятный запах не появится. Он настоятельно рекомендует использовать этот профессиональный лайфхак и в домашних условиях.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



