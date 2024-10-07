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Почему курица может стать причиной проблем со здоровьем

1:09
Еда

Куриное мясо рекомендовано практически всем и считается диетическим продуктом, особенно в виде филе без кожи. Оно является ценным источником белка и множества полезных веществ. Однако нутрициолог Ирина Писарева напомнила, что курятина может быть противопоказана для некоторых людей.

Почему курица может стать причиной проблем со здоровьем
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

От курицы, а также от яиц, следует отказаться при нарушении пуринового обмена. Курица богата пуринами — веществами, которые присутствуют во всех белковых продуктах. В нормальных условиях пурины расщепляются, но при сбоях в организме они могут привести к повышению уровня мочевой кислоты в крови.

Также куриное мясо не рекомендуется людям с аллергией на куриный белок. Однако при аллергии на куриные яйца отказываться от мяса не обязательно: сократить его потребление стоит только на время активного лечения, пояснила Писарева.

Для остальных куриное мясо остаётся полезным продуктом. Помимо белка, оно снабжает организм витаминами группы В и цинком, которые способствуют укреплению иммунитета.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. Аллергия возникает у некоторых людей на обычно безвредные для большинства людей вещества, которые называются аллергенами, а сами аллергические реакции являются ненормальными реакциями иммунной системы на такие вещества. Возникает аллергия при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм. При этом сенсибилизация не обязательно приводит к возникновению аллергии.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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