Сырое мясо может быть источником опасных инфекций. Сотрудник университета "РОСБИОТЕХ", доцент Дмитрий Быстров объяснил, как проверить безопасность мясных продуктов перед покупкой.
Эксперт подчеркнул, что оценивать мясо только по внешнему виду — цвету, текстуре или плотности — бесполезно, поскольку это даёт информацию лишь о степени его свежести. Даже аромат не гарантирует отсутствие опасных микроорганизмов.
Единственный способ убедиться в безопасности мяса — наличие ветеринарного заключения. Этот документ обязаны иметь как частные продавцы на рынке, так и сотрудники крупных торговых сетей. Дмитрий Быстров порекомендовал всегда запрашивать ветеринарное заключение, чтобы избежать лишних рисков. Некоторые вирусы, например вирус африканской чумы свиней, погибают при термической обработке, однако в продукте без документов могут содержаться и другие, более устойчивые к температуре вредоносные организмы.
Инфекцио́нные заболева́ния — группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов. Для того, чтобы патогенный микроб вызвал инфекционное заболевание, он должен обладать вирулентностью (ядовитостью; лат. virus — яд), то есть способностью преодолевать сопротивляемость организма и проявлять токсическое действие. Одни патогенные агенты вызывают отравление организма выделяемыми ими в процессе жизнедеятельности экзотоксинами (столбняк, дифтерия), другие — освобождают токсины (эндотоксины) при разрушении своих тел (холера, брюшной тиф).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.