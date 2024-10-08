Как овощные диеты могут привести к нейродегенеративным заболеваниям

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Елена Соломатина предупредила о возможных последствиях бесконтрольного употребления овощей и фруктов.

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Многие люди стремятся похудеть с помощью строгих овощных и фруктовых диет, что позволяет организму получить множество витаминов. Однако при этом он лишается других не менее важных питательных веществ, что может привести к гипервитаминозу.

Диетолог подчеркнула, что чаще всего люди опасаются авитаминоза — нехватки витаминов, но гипервитаминоз, связанный с их избытком, представляет собой более опасное состояние.

Системный переизбыток витаминов и микроэлементов может негативно сказаться на организме. Например, избыточное потребление продуктов с витамином D может снижать иммунитет и даже привести к нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Таким образом, непроверенные врачом диеты могут иметь серьёзные последствия, включая развитие тяжёлого слабоумия, предостерегла Соломатина.

Овощи и фрукты должны быть частью рациона, но они не должны полностью заменять другие нутриенты — белки и жиры. Диетолог также предупредила худеющих, что на овощных и фруктовых диетах вес уходит быстро, но вскоре возвращается обратно.

Уточнения

Авитамино́з (лат. avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.

При неполном исключении витамина из питания говорят о гиповитаминозе — витаминной недостаточности.



