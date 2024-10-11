Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты воспитания маленького повара: почему обучение готовке так важно для ребенка
Домашние рецепты для роскошных волос: натуральные маски
Диетолог раскрыла суперфуд для мужского здоровья
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
Виктория Боня пожаловалась на гармошку на лице после пластических операций
Врач раскрыл, поможет ли спорт в борьбе со стрессом
Как правильно готовить тушеную капусту
Как обрезать растения осенью, чтобы не навредить? Важные советы садоводам
Тренд осени 2024 — жемчужный маникюр в стиле сказочной русалки

Чем заправить салат из фруктов

1:24
Еда

Фруктовый салат — один из лучших способов обогатить рацион витаминами и антиоксидантами. Его легко приготовить, добавляя в состав любые сезонные фрукты и ягоды, что делает блюдо полезным и разнообразным. Но чтобы салат заиграл новыми вкусовыми оттенками, можно попробовать разные заправки.

Чем заправить салат из фруктов
Фото: unsplash.com by Бренда Годинез, CC0

Сливки с цедрой лимона и корицей

Этот вариант добавит фруктовому салату насыщенности и богатого аромата. Просто смешайте 100 мл взбитых сливок с чайной ложкой корицы и таким же количеством цедры лимона. Салат станет чуть калорийнее, но получит более яркий вкус.

Пломбир

Если вы хотите превратить фруктовый салат в настоящий десерт, добавьте в него немного пломбира. Морозный кремовый вкус отлично сочетается со сладостью фруктов, создавая аппетитный и освежающий десерт, перед которым трудно устоять.

Жидкий мед с соком лимона

Для тех, кто ищет более здоровый вариант, мед и лимонный сок — идеальная заправка. Она не только добавляет салату сладость и легкую кислинку, но и обогащает его полезными веществами. Обязательно используйте натуральный жидкий мед.

Все указанные заправки отлично сочетаются с любым составом фруктового салата, добавляя ему особый вкус.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Еда и рецепты
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту Аудио 
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Военные новости
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000 Аудио 
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Еда и рецепты
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Последние материалы
Как правильно готовить тушеную капусту
Чем заправить салат из фруктов
Как обрезать растения осенью, чтобы не навредить? Важные советы садоводам
ГАИ стала лишать водителей прав за съемные рамки крепления номеров
Тренд осени 2024 — жемчужный маникюр в стиле сказочной русалки
Врач опровергла миф о непрерывном ношении очков
Автоэксперт Шагапов перечислил очевидные признаки скорой поломки машины
Байден поручил Пентагону защищать Трампа как действующего президента
Блогерша Айза показала лицо нового возлюбленного, который моложе на 10 лет
Трамп запросил военный самолёт из-за угроз со стороны Ирана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.