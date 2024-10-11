Чем заправить салат из фруктов

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Фруктовый салат — один из лучших способов обогатить рацион витаминами и антиоксидантами. Его легко приготовить, добавляя в состав любые сезонные фрукты и ягоды, что делает блюдо полезным и разнообразным. Но чтобы салат заиграл новыми вкусовыми оттенками, можно попробовать разные заправки.

Фото: unsplash.com by Бренда Годинез, CC0

Сливки с цедрой лимона и корицей

Этот вариант добавит фруктовому салату насыщенности и богатого аромата. Просто смешайте 100 мл взбитых сливок с чайной ложкой корицы и таким же количеством цедры лимона. Салат станет чуть калорийнее, но получит более яркий вкус.

Пломбир

Если вы хотите превратить фруктовый салат в настоящий десерт, добавьте в него немного пломбира. Морозный кремовый вкус отлично сочетается со сладостью фруктов, создавая аппетитный и освежающий десерт, перед которым трудно устоять.

Жидкий мед с соком лимона

Для тех, кто ищет более здоровый вариант, мед и лимонный сок — идеальная заправка. Она не только добавляет салату сладость и легкую кислинку, но и обогащает его полезными веществами. Обязательно используйте натуральный жидкий мед.

Все указанные заправки отлично сочетаются с любым составом фруктового салата, добавляя ему особый вкус.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

