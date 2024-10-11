Выпечка без крахмала: что добавить, чтобы крем не растекался

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

При приготовлении выпечки часто используется кукурузный крахмал — он помогает сделать тесто более нежным, крем — гладким и однородным, а начинку — густой. Но что делать, если крахмала под рукой не оказалось? Вот несколько вариантов, которые можно использовать в качестве замены.

Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, CC BY 2.0

Пшеничная мука

Для замены крахмала мукой используйте её вдвое больше. Однако имейте в виду, что мука может добавить тесту лёгкий мучной привкус.

Манная крупа

Манная крупа также используется в двойном объёме относительно крахмала. Однако она придаст крему или начинке зернистую текстуру.

Кокосовая стружка

Особенно хорошо подходит для начинок. Кокосовая стружка препятствует вытеканию начинки при выпекании и не даёт тесту размягчаться. Пропорции остаются одинаковыми: берите стружку в том же объёме, что и крахмал.

Овсяные хлопья

Овсяные хлопья нужно предварительно измельчить в муку с помощью блендера. Используйте их в двойном количестве по сравнению с крахмалом. Учтите, что овсяная мука придаст выпечке особенный, более насыщенный вкус.

Желатин

Желатина требуется вдвое меньше, чем крахмала. Но помните: если готовите крем или мусс, который содержит желатин, блюдо может потерять форму при комнатной температуре, так как желатин может растаять.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C 6 H 10 O 5 ) n , смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе.



Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

