Выпечка без крахмала: что добавить, чтобы крем не растекался

При приготовлении выпечки часто используется кукурузный крахмал — он помогает сделать тесто более нежным, крем — гладким и однородным, а начинку — густой. Но что делать, если крахмала под рукой не оказалось? Вот несколько вариантов, которые можно использовать в качестве замены.
Пшеничная мука
Для замены крахмала мукой используйте её вдвое больше. Однако имейте в виду, что мука может добавить тесту лёгкий мучной привкус.
Манная крупа
Манная крупа также используется в двойном объёме относительно крахмала. Однако она придаст крему или начинке зернистую текстуру.
Кокосовая стружка
Особенно хорошо подходит для начинок. Кокосовая стружка препятствует вытеканию начинки при выпекании и не даёт тесту размягчаться. Пропорции остаются одинаковыми: берите стружку в том же объёме, что и крахмал.
Овсяные хлопья
Овсяные хлопья нужно предварительно измельчить в муку с помощью блендера. Используйте их в двойном количестве по сравнению с крахмалом. Учтите, что овсяная мука придаст выпечке особенный, более насыщенный вкус.
Желатин
Желатина требуется вдвое меньше, чем крахмала. Но помните: если готовите крем или мусс, который содержит желатин, блюдо может потерять форму при комнатной температуре, так как желатин может растаять.
Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе.
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