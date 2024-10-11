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Выпечка без крахмала: что добавить, чтобы крем не растекался

1:30
Еда

При приготовлении выпечки часто используется кукурузный крахмал — он помогает сделать тесто более нежным, крем — гладким и однородным, а начинку — густой. Но что делать, если крахмала под рукой не оказалось? Вот несколько вариантов, которые можно использовать в качестве замены.

Выпечка без крахмала: что добавить, чтобы крем не растекался
Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, CC BY 2.0

Пшеничная мука

Для замены крахмала мукой используйте её вдвое больше. Однако имейте в виду, что мука может добавить тесту лёгкий мучной привкус.

Манная крупа

Манная крупа также используется в двойном объёме относительно крахмала. Однако она придаст крему или начинке зернистую текстуру.

Кокосовая стружка

Особенно хорошо подходит для начинок. Кокосовая стружка препятствует вытеканию начинки при выпекании и не даёт тесту размягчаться. Пропорции остаются одинаковыми: берите стружку в том же объёме, что и крахмал.

Овсяные хлопья

Овсяные хлопья нужно предварительно измельчить в муку с помощью блендера. Используйте их в двойном количестве по сравнению с крахмалом. Учтите, что овсяная мука придаст выпечке особенный, более насыщенный вкус.

Желатин

Желатина требуется вдвое меньше, чем крахмала. Но помните: если готовите крем или мусс, который содержит желатин, блюдо может потерять форму при комнатной температуре, так как желатин может растаять.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе.

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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