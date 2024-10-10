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Как сделать жареную картошку более вкусной и ароматной

1:10
Еда

Жареный картофель — одно из самых любимых блюд для многих, перед которым сложно устоять. Но даже в этом простом угощении можно добавить нотки, которые сделают его ещё более ароматным и аппетитным.

Как сделать жареную картошку более вкусной и ароматной
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Как добавить яркости и аромата?

Чтобы придать картофелю красивый цвет и богатый вкус, используйте специи: куркуму, карри и паприку. Эти пряности не только придадут блюду золотистый оттенок, но и обогатят его аромат.

Для любителей пикантного вкуса

Если вам по душе острая еда, попробуйте добавить в порцию жареного картофеля щепотку порошка чили перед подачей. Это придаст блюду особый пикантный вкус и слегка разогреет аппетит.

Розмарин и другие травы

Розмарин считается идеальным компаньоном для картофеля. Пару веточек свежего розмарина добавьте в сковородку за пару минут до готовности, или используйте сушёный розмарин для аромата. Такой способ добавит свежую и насыщенную ноту блюду. Петрушка также прекрасно сочетается с картофелем и может быть добавлена аналогичным образом.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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