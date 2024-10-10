Необычный кофе за 10 минут: мексиканский рецепт, который вы полюбите

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Часто мы привыкли заказывать необычные напитки в кафе, полагая, что только там можно найти нужные ингредиенты и оборудование. Однако приготовить интересный кофе можно и дома, без сложных приспособлений.

Фото: unsplash.com by Афина Лам, CC0

Для этого рецепта вам понадобится:

3/4 стакана молотого кофе;

1 литр воды;

100 мл молока и 100 мл сливок;

2 столовые ложки сахара и 2 чайные ложки корицы;

1/3 стакана шоколадного сиропа.

Как приготовить?

Начните с того, что смешайте молотый кофе с корицей и выложите их в сотейник или кастрюлю. Влейте воду и варите, но не доводите до кипения — это важно для сохранения вкуса.

В отдельной посуде смешайте сливки, сахар, молоко и шоколадный сироп. Готовьте эту смесь на слабом огне, и как только она закипит, выключите плиту. Теперь объедините обе смеси, перелив содержимое одной кастрюли в другую. Ваш мексиканский кофе готов к подаче!

По этому рецепту вы сможете приготовить 4 порции ароматного и пряного напитка.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

