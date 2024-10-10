Необычный кофе за 10 минут: мексиканский рецепт, который вы полюбите

Часто мы привыкли заказывать необычные напитки в кафе, полагая, что только там можно найти нужные ингредиенты и оборудование. Однако приготовить интересный кофе можно и дома, без сложных приспособлений.
Для этого рецепта вам понадобится:
Как приготовить?
Начните с того, что смешайте молотый кофе с корицей и выложите их в сотейник или кастрюлю. Влейте воду и варите, но не доводите до кипения — это важно для сохранения вкуса.
В отдельной посуде смешайте сливки, сахар, молоко и шоколадный сироп. Готовьте эту смесь на слабом огне, и как только она закипит, выключите плиту. Теперь объедините обе смеси, перелив содержимое одной кастрюли в другую. Ваш мексиканский кофе готов к подаче!
По этому рецепту вы сможете приготовить 4 порции ароматного и пряного напитка.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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