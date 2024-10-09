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Секрет сочных рыбных котлет: один неожиданный ингредиент

0:58
Еда

Рыбные котлеты не так популярны, как мясные, но у них есть свой неповторимый вкус. Это отличное блюдо для разнообразия привычного рациона. Однако, чтобы котлеты получились действительно аппетитными, стоит знать несколько секретов.

Секрет сочных рыбных котлет: один неожиданный ингредиент
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, CC BY-SA 3.0

Добавьте мед

Неожиданный, но проверенный совет: добавить в фарш немного меда. Это делает котлеты сочнее и помогает смягчить специфический запах рыбы, который нравится далеко не всем. Кроме того, мед придаёт блюду особый аромат и способствует образованию хрустящей корочки. Для приготовления хватит одной маленькой ложки жидкого меда.

Используйте сливочное масло

Некоторые хозяйки добавляют тертое сливочное масло прямо в рыбный фарш для сочности. Но лучше использовать его для обжаривания лука, который затем добавляется в фарш. Этот приём добавит котлетам особенный вкус и текстуру.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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