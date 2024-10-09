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Чебуреки с тыквой: просто, быстро и вкусно

1:24
Еда

Чебуреки с тыквой станут не только отличным перекусом, но и полноценным ужином. Они довольно просты в приготовлении. Раскрываем рецепт этого вкуснейшего блюда.

Чебуреки с тыквой: просто, быстро и вкусно
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 200 г
  • Вода — 120 мл
  • Соль — 0,5 ч.л.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • Тыква — 300 г
  • Репчатый лук — 100 г
  • Чеснок — 10 г
  • Соль — 0,5 ч.л.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Приготовление:

  1. Просеять в миску муку. Добавить соль, горячую воду и подсолнечное масло. Тщательно перемешать. Отправить тесто в холодильник на 30 минут.
  2. Мелко нарезать лук.
  3. Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её средними кусочками.
  4. Пропустить чеснок через пресс.
  5. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить лук и тыкву. Через 5 минут после начала приготовления добавить чеснок и соль.
  6. Разделить тесто на несколько равных кусочков. Раскатать каждый из них в лепёшку. Положить на кусочки теста начинку и свернуть пополам.
  7. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить чебуреки.

Уточнения

Чебуре́к — кулинарное изделие в виде полукруга из пресного теста с начинкой.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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