Чебуреки с тыквой: просто, быстро и вкусно
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Чебуреки с тыквой станут не только отличным перекусом, но и полноценным ужином. Они довольно просты в приготовлении. Раскрываем рецепт этого вкуснейшего блюда.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты для теста:
- Мука — 200 г
- Вода — 120 мл
- Соль — 0,5 ч.л.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- Тыква — 300 г
- Репчатый лук — 100 г
- Чеснок — 10 г
- Соль — 0,5 ч.л.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
Приготовление:
- Просеять в миску муку. Добавить соль, горячую воду и подсолнечное масло. Тщательно перемешать. Отправить тесто в холодильник на 30 минут.
- Мелко нарезать лук.
- Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её средними кусочками.
- Пропустить чеснок через пресс.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить лук и тыкву. Через 5 минут после начала приготовления добавить чеснок и соль.
- Разделить тесто на несколько равных кусочков. Раскатать каждый из них в лепёшку. Положить на кусочки теста начинку и свернуть пополам.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить чебуреки.
Уточнения
Чебуре́к — кулинарное изделие в виде полукруга из пресного теста с начинкой.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру