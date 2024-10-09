Чебуреки с тыквой: просто, быстро и вкусно

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Чебуреки с тыквой станут не только отличным перекусом, но и полноценным ужином. Они довольно просты в приготовлении. Раскрываем рецепт этого вкуснейшего блюда.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты для теста:

Мука — 200 г

Вода — 120 мл

Соль — 0,5 ч.л.

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

Тыква — 300 г

Репчатый лук — 100 г

Чеснок — 10 г

Соль — 0,5 ч.л.

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Приготовление:

Просеять в миску муку. Добавить соль, горячую воду и подсолнечное масло. Тщательно перемешать. Отправить тесто в холодильник на 30 минут. Мелко нарезать лук. Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её средними кусочками. Пропустить чеснок через пресс. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить лук и тыкву. Через 5 минут после начала приготовления добавить чеснок и соль. Разделить тесто на несколько равных кусочков. Раскатать каждый из них в лепёшку. Положить на кусочки теста начинку и свернуть пополам. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить чебуреки.

Уточнения

Чебуре́к — кулинарное изделие в виде полукруга из пресного теста с начинкой.

