Как даже жилистое мясо сделать мягким и сочным

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Дорогой и качественный кусок мяса сложно испортить — даже начинающему кулинару. Однако, что делать, если в руках жилистое мясо, которое многие не рискнут использовать даже для котлет? Есть два проверенных способа сделать его нежным и вкусным.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Первый способ — соль. Опытные повара советуют использовать крупномолотую морскую соль. Нужно натереть порционные куски мяса солью и оставить в холодильнике на час. После этого удалить соль (без промывания) и сразу приступать к жарке. Такой простой прием сделает мясо более мягким.

— соль. Опытные повара советуют использовать крупномолотую морскую соль. Нужно натереть порционные куски мяса солью и оставить в холодильнике на час. После этого удалить соль (без промывания) и сразу приступать к жарке. Такой простой прием сделает мясо более мягким. Второй способ — использование водки. Несмотря на необычность, он работает безотказно, превращая даже дешевое мясо в нежный деликатес. На килограмм мяса достаточно 50 мл водки. Просто полейте мясо алкоголем перед жаркой, и оно получится тающим во рту. Не переживайте — вкус блюда не изменится.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

