Как даже жилистое мясо сделать мягким и сочным

Дорогой и качественный кусок мяса сложно испортить — даже начинающему кулинару. Однако, что делать, если в руках жилистое мясо, которое многие не рискнут использовать даже для котлет? Есть два проверенных способа сделать его нежным и вкусным.
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
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