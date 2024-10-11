Как правильно готовить тушеную капусту

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие сталкивались с одним неприятным моментом при приготовлении популярного блюда — резким запахом. Запах бывает настолько сильным, что его ощущают даже соседи по подъезду.

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Однако есть простой способ справиться с этой проблемой — и секрет заключается в молоке. Любой жирности — подойдут все варианты.

Для устранения запаха на полкило капусты достаточно добавить полстакана молока. Его нужно ввести в блюдо в момент, когда капуста уже добавлена и перемешана. Этот прием не только устраняет резкий запах, но и придает готовому блюду более мягкий и нежный вкус, делая его аромат более приятным и аппетитным.

В следующий раз обязательно попробуйте этот маленький кулинарный лайфхак.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

