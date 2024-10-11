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Проверенный рецепт: пельмени с хрустящей корочкой за 10 минут

1:07
Еда

Для многих пельмени — неотъемлемая часть кулинарных традиций. Этот рецепт позволит насладиться идеальными жареными пельменями с золотистой корочкой и сочной начинкой.

Проверенный рецепт: пельмени с хрустящей корочкой за 10 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, CC BY-SA 4.0

Вам понадобятся: 400 г замороженных пельменей, 3-4 ст. л. растительного масла, 100 мл воды или бульона, соль и специи по вкусу, а также сливочное масло и зелень по желанию.

Начните с разогрева сковороды на среднем огне, добавив растительное масло. Когда масло прогреется, выкладывайте пельмени так, чтобы они не касались друг друга. Обжаривайте их, периодически переворачивая, до появления румяной корочки — это займет около 4-5 минут.

Затем влейте воду или бульон, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут, пока жидкость не испарится.

В конце добавьте соль и специи, обжаривая еще 2-3 минуты для хрустящей корочки. Подавайте с добавлением сливочного масла и свежей зелени — это придаст блюду более насыщенный вкус и аромат.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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