Проверенный рецепт: пельмени с хрустящей корочкой за 10 минут

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Для многих пельмени — неотъемлемая часть кулинарных традиций. Этот рецепт позволит насладиться идеальными жареными пельменями с золотистой корочкой и сочной начинкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, CC BY-SA 4.0

Вам понадобятся: 400 г замороженных пельменей, 3-4 ст. л. растительного масла, 100 мл воды или бульона, соль и специи по вкусу, а также сливочное масло и зелень по желанию.

Начните с разогрева сковороды на среднем огне, добавив растительное масло. Когда масло прогреется, выкладывайте пельмени так, чтобы они не касались друг друга. Обжаривайте их, периодически переворачивая, до появления румяной корочки — это займет около 4-5 минут.

Затем влейте воду или бульон, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут, пока жидкость не испарится.

В конце добавьте соль и специи, обжаривая еще 2-3 минуты для хрустящей корочки. Подавайте с добавлением сливочного масла и свежей зелени — это придаст блюду более насыщенный вкус и аромат.