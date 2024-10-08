Восхитительные брускетты с тунцом и помидором — пошаговый рецепт
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Брускетты с консервированным тунцом и помидором станут идеальной закуской к столу. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM
Ингредиенты:
- Багет — 150 г
- Консервированный тунец — 150 г
- Помидор — 1 шт.
- Петрушка — 1 пучок
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать багет ломтиками.
- Смазать форму для запекания подсолнечным маслом. Выложить на неё ломтики багета. Отравить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
- Разрезать помидор на 4 равные части. Залить кипятком. Снять кожицу с кусочков помидора и нарезать их маленькими кубиками.
- Нашинковать петрушку.
- В миске соединить тунца, петрушку и кусочки помидора. Посолить и тщательно перемешать.
- Выложить получившуюся начинку на ломтики багета. Приятного аппетита!
Уточнения
Бруске́тта — традиционное итальянское закусочное блюдо-антипасто и основное блюдо, обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой.
Баге́т — длинное и тонкое хлебобулочное изделие, мягкое внутри, с хрустящей корочкой, часто припудренное мукой.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру