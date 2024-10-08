Восхитительные брускетты с тунцом и помидором — пошаговый рецепт

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Брускетты с консервированным тунцом и помидором станут идеальной закуской к столу. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Ингредиенты:

Багет — 150 г

Консервированный тунец — 150 г

Помидор — 1 шт.

Петрушка — 1 пучок

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нарезать багет ломтиками. Смазать форму для запекания подсолнечным маслом. Выложить на неё ломтики багета. Отравить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Разрезать помидор на 4 равные части. Залить кипятком. Снять кожицу с кусочков помидора и нарезать их маленькими кубиками. Нашинковать петрушку. В миске соединить тунца, петрушку и кусочки помидора. Посолить и тщательно перемешать. Выложить получившуюся начинку на ломтики багета. Приятного аппетита!

Уточнения

Бруске́тта — традиционное итальянское закусочное блюдо-антипасто и основное блюдо, обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой.



Баге́т — длинное и тонкое хлебобулочное изделие, мягкое внутри, с хрустящей корочкой, часто припудренное мукой.

