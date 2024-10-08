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Восхитительные брускетты с тунцом и помидором — пошаговый рецепт

1:04
Еда

Брускетты с консервированным тунцом и помидором станут идеальной закуской к столу. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.

Восхитительные брускетты с тунцом и помидором — пошаговый рецепт
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Ингредиенты:

  • Багет — 150 г
  • Консервированный тунец — 150 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Петрушка — 1 пучок
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать багет ломтиками.
  2. Смазать форму для запекания подсолнечным маслом. Выложить на неё ломтики багета. Отравить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
  3. Разрезать помидор на 4 равные части. Залить кипятком. Снять кожицу с кусочков помидора и нарезать их маленькими кубиками.
  4. Нашинковать петрушку.
  5. В миске соединить тунца, петрушку и кусочки помидора. Посолить и тщательно перемешать.
  6. Выложить получившуюся начинку на ломтики багета. Приятного аппетита!

Уточнения

Бруске́тта — традиционное итальянское закусочное блюдо-антипасто и основное блюдо, обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой. 

Баге́т длинное и тонкое хлебобулочное изделие, мягкое внутри, с хрустящей корочкой, часто припудренное мукой. 

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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