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Как приготовить крем для торта из сметаны

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Еда

Любой кондитер знает, что качественный крем способен преобразить вкус любого десерта. Один из простых и вкусных вариантов — сметанный крем, который готовится быстро и легко.

Как приготовить крем для торта из сметаны
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Для приготовления потребуется:

  • 500 мл сметаны средней жирности,
  • стакан сахара,
  • немного ванильного экстракта или ванильного сахара.

Процесс приготовления

Смешайте сметану, сахар и ваниль в удобной емкости и начинайте взбивать миксером. Важно добиться нежной кремовой консистенции — обычно это занимает около 6-10 минут. Как только текстура станет однородной и воздушной, крем готов. Его можно сразу использовать для прослойки коржей или оставить в холодильнике до нужного момента.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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