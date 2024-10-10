Как приготовить крем для торта из сметаны

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Любой кондитер знает, что качественный крем способен преобразить вкус любого десерта. Один из простых и вкусных вариантов — сметанный крем, который готовится быстро и легко.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Для приготовления потребуется:

500 мл сметаны средней жирности,

стакан сахара,

немного ванильного экстракта или ванильного сахара.

Процесс приготовления

Смешайте сметану, сахар и ваниль в удобной емкости и начинайте взбивать миксером. Важно добиться нежной кремовой консистенции — обычно это занимает около 6-10 минут. Как только текстура станет однородной и воздушной, крем готов. Его можно сразу использовать для прослойки коржей или оставить в холодильнике до нужного момента.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

