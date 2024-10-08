Продукты длительного хранения — это не всегда безопасно: предупреждение эксперта

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог и нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала о скрытых рисках, связанных с продуктами длительного хранения, такими как снеки, соусы и консервы.

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, CC BY-SA 2.5

Продукты с длительным сроком годности, такие как чипсы, хлебцы, соусы и консервы, могут казаться абсолютно безопасными. Однако даже если они выглядят безобидно, просроченные продукты могут нанести серьёзный вред здоровью.

Снеки, например, сохраняются долго, но это не значит, что их можно есть после истечения срока годности, даже если внешних признаков порчи нет. В таком случае можно серьёзно навредить организму, подчеркнула специалист.

Консервы также требуют внимательного подхода. Испорченные консервированные продукты легко распознать по вздутой или деформированной крышке. Особенно опасны консервы, купленные с рук у домашних производителей, так как в них могут содержаться возбудители кишечных инфекций и даже бактерии, вызывающие ботулизм. Нарушение технологии приготовления способствует размножению вредоносных бактерий и грибков, а также накоплению токсинов, предупредила Габдулхакова.

Соусы могут храниться долго, но только если они качественные. Иногда в томатные соусы вместо помидоров добавляют яблочное пюре с красителями и сахаром, что создаёт благоприятную среду для развития бактерий и плесени. Кроме того, медик посоветовала выбирать в магазинах только те соусы, которые хранятся в холодильнике — так выше вероятность, что они остаются свежими.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.





