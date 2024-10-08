Опасные пищевые добавки: какие Е-коды могут вызвать рак и другие болезни

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

На этикетках продуктов часто встречаются добавки группы Е. Некоторые из них безопасны, другие же запрещены из-за опасности для здоровья человека. Эксперты Роскачества напомнили, каких обозначений следует остерегаться.

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Добавки могут быть внесены в список запрещённых, если существуют подозрения, что они каким-либо образом вредят здоровью. В 2023 году в этот список были включены 8 веществ, среди которых есть консерванты, красители и улучшители.

Опасные добавки

Синтетические красители Е 121 (цитрусовый красный), Е 123 (амарант) и Е 128 (красный 2G) признаны канцерогенами. Эти вещества провоцируют развитие онкологических заболеваний и вызывают сбои в работе нервной, дыхательной и мочеполовой систем. Краситель Е 123 также повышает риски внутриутробного поражения плода у беременных.

Консерванты Е 217 (натриевая соль) и Е 240 (формальдегид) обладают канцерогенным эффектом, нарушают работу желудочно-кишечного тракта и опасны для людей, страдающих астмой или аллергией.

Хлебопекарные улучшители Е 924a (бромат калия) и Е 924b (бромат кальция) вызывают рост злокачественных опухолей и являются сильными токсинами, поражающими мочевыделительную систему и слизистые оболочки.

Уточнения

Пищевы́е доба́вки — вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определённого аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и так далее. Некоторые люди стремятся употреблять в пищу продукты без добавок, хотя в строгом смысле слова соль и перец тоже ими являются.



