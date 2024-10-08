Опасные пищевые добавки: какие Е-коды могут вызвать рак и другие болезни

На этикетках продуктов часто встречаются добавки группы Е. Некоторые из них безопасны, другие же запрещены из-за опасности для здоровья человека. Эксперты Роскачества напомнили, каких обозначений следует остерегаться.
Добавки могут быть внесены в список запрещённых, если существуют подозрения, что они каким-либо образом вредят здоровью. В 2023 году в этот список были включены 8 веществ, среди которых есть консерванты, красители и улучшители.
Пищевы́е доба́вки — вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определённого аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и так далее. Некоторые люди стремятся употреблять в пищу продукты без добавок, хотя в строгом смысле слова соль и перец тоже ими являются.
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