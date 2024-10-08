Неожиданное воздействие хурмы: что она делает с нашей нервной системой

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Осенью на прилавках появляется хурма, и, как оказалось, этот фрукт оказывает неожиданное воздействие на нервную систему человека. Сотрудник Государственного университета просвещения Наталья Юрова рассказала, как хурма влияет на наш организм.

Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Спелая хурма содержит важные витамины и минералы, такие как витамин С, железо, магний и калий, которые положительно влияют на организм, особенно на центральную нервную систему. Благодаря высокому содержанию полезных веществ и бактерицидным свойствам хурма помогает организму бороться с бактериями и вирусами, что делает её особенно полезной в период сезонных эпидемий.

Кроме того, хурма оказывает и другие положительные эффекты. Плод, богатый микро- и макроэлементами, помогает при истощении — как физическом, так и нервном, отметила Юрова.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург добавил, что хурма способна "омолаживать" организм и даже избавлять от седины. Чтобы укрепить здоровье и продлить молодость, Юрова рекомендует употреблять хурму от 1 до 3 раз в неделю. Для сохранения полезных свойств плодов их можно заморозить.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до пятисот лет. У многих видов плоды съедобны, некоторые тропические виды служат источником ценной древесины — эбенового дерева.



