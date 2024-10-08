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Как правильно хранить варенье и почему нельзя держать его дольше трёх лет

1:23
Еда

Сотрудник Государственного университета просвещения Елена Ершова объяснила, почему важно своевременно избавляться от старого варенья.

Как правильно хранить варенье и почему нельзя держать его дольше трёх лет
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, PDM

По словам специалиста, варенье, которому уже год и больше, часто теряет герметичность: крышка начинает ржаветь и пропускать воздух. В результате в емкость проникают микроскопические плесневые грибки, которые активно размножаются в таких условиях.

Плесень опасна для человека, так как может вызывать пищевые отравления различной степени тяжести. Если на крышке, стенках банки или в самой массе варенья есть следы плесени, употреблять такой продукт нельзя, подчеркнула Ершова. Кроме того, ржавая крышка может привести к попаданию в варенье оксида железа, что портит его вкус и качество.

Также специалист предупредила о рисках, связанных с вареньем из ягод с косточками. Через 6-8 месяцев после приготовления косточки начинают выделять токсичную синильную кислоту, что делает такое варенье опасным для здоровья.

Оптимальные условия хранения варенья — температура от +1 до +15°C в темном и прохладном месте. Если крышка остается герметичной, варенье можно хранить до трёх лет, но не дольше.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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