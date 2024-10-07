Как правильно варить пельмени по-китайски: техника, которую многие не знают

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени, традиционно относимые к китайской кухне, имеют свои секреты приготовления, которыми жители Китая делятся как с истинными знатоками. Один из таких секретов — особый метод замачивания пельменей перед варкой, который гарантирует сохранение их формы и вкуса.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Китайский способ предполагает, что перед варкой пельмени на несколько минут погружают в холодную воду. Этот шаг помогает сохранить их целостность и избежать разрыва во время приготовления. Холодная вода позволяет тесту оставаться упругим, а начинке — равномерно прогреваться, не оставаясь сырой.

Почему это важно? При обычной варке, когда пельмени сразу попадают в кипяток, тесто может перевариться, а начинка остаться сыроватой. Китайский метод советует добавлять холодную воду в кастрюлю уже после закипания. Количество воды может варьироваться от одной до трёх чашек, что замедляет процесс варки теста и позволяет мясной начинке дойти до готовности.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете приготовить идеально сочные и аппетитные пельмени, как в лучших китайских ресторанах.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

