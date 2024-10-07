Куриный пирог в мультиварке: быстрый и простой рецепт

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На ужин можно испечь сытный и вкусный куриный пирог в мультиварке.

Фото: commons.wikimedia.org by Myriam, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для пирога

Куриное филе — 300 грамм. Мука — 50 грамм. Яйца — 2 штуки. Молоко — 150 мл. Твердый сыр — 50 грамм. Разрыхлитель — половина чайной ложки. Соль и приправы по вкусу.

Этапы приготовления куриного пирога

Нарежьте сырое куриное филе на небольшие кусочки. Яйца взбейте с нужным количеством молока и солью. Теперь насыпьте муку, разрыхлитель и ваши любимые приправы. Замесите тесто, положите куриное мясо и добавьте тертый твердый сыр. Все тщательно размешайте.

В форму выложите массу и выпекайте пирог в мультиварке на режиме выпечки, в духовке выпекайте примерно 40 минут, разогретой до 200 градусов.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

