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Куриный пирог в мультиварке: быстрый и простой рецепт

0:56
Еда

На ужин можно испечь сытный и вкусный куриный пирог в мультиварке.

Куриный пирог в мультиварке: быстрый и простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Myriam, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для пирога

  1. Куриное филе — 300 грамм.
  2. Мука — 50 грамм.
  3. Яйца — 2 штуки.
  4. Молоко — 150 мл.
  5. Твердый сыр — 50 грамм.
  6. Разрыхлитель — половина чайной ложки.
  7. Соль и приправы по вкусу.

Этапы приготовления куриного пирога

Нарежьте сырое куриное филе на небольшие кусочки. Яйца взбейте с нужным количеством молока и солью. Теперь насыпьте муку, разрыхлитель и ваши любимые приправы. Замесите тесто, положите куриное мясо и добавьте тертый твердый сыр. Все тщательно размешайте.

В форму выложите массу и выпекайте пирог в мультиварке на режиме выпечки, в духовке выпекайте примерно 40 минут, разогретой до 200 градусов. 

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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