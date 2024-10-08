Манник с тыквой на сметане: после выпечки дополнительно пропитывается сиропом из тыквенного сока

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам приготовить вкусный тыквенный манник на сметане. Этот десерт можно подать на десерт или позавтракать с чашкой чая или кофе. Если у вас нет весов, можно использовать стакан объёмом 200 мл.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

манная крупа — 260 г;

сметана — 230 г;

тыква — 300-320 г;

сахар — 200 г;

яйца — 2 шт.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

корица — 0,5 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Приготовление:

Почистить и натереть тыкву на мелкой тёрке. Смешать сметану и манную крупу в глубокой миске. Добавить мякоть тыквы (из неё предварительно отжать сок в кружку) в смесь манки и сметаны, хорошо перемешать. Добавить половину сахара, желтки, корицу и разрыхлитель, тщательно перемешать. Взбить белки с солью в крепкую пену и добавить их в общую массу. Аккуратно перемешать смесь ложкой. Застелить форму пергаментом и влить туда тесто. Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать манник 50 минут. Перелить ранее отжатый тыквенный сок в ковш, добавить лимонный сок и оставшийся сахар, довести до кипения и варить 3 минуты. Должно получиться 100 мл сиропа. Если сока недостаточно, можно добавить апельсиновый сок или воду. Вылить горячий сироп на манник и равномерно распределить. Оставить манник в форме на 30 минут.

Разрезать манник на порции и подавать к столу.

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.



Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

