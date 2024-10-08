Манник с тыквой на сметане: после выпечки дополнительно пропитывается сиропом из тыквенного сока

Предлагаем вам приготовить вкусный тыквенный манник на сметане. Этот десерт можно подать на десерт или позавтракать с чашкой чая или кофе. Если у вас нет весов, можно использовать стакан объёмом 200 мл.
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Ингредиенты:
манная крупа — 260 г;
сметана — 230 г;
тыква — 300-320 г;
сахар — 200 г;
яйца — 2 шт.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
корица — 0,5 ч. л.;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
соль — щепотка.
Приготовление:
Почистить и натереть тыкву на мелкой тёрке.
Смешать сметану и манную крупу в глубокой миске.
Добавить мякоть тыквы (из неё предварительно отжать сок в кружку) в смесь манки и сметаны, хорошо перемешать.
Добавить половину сахара, желтки, корицу и разрыхлитель, тщательно перемешать.
Взбить белки с солью в крепкую пену и добавить их в общую массу.
Аккуратно перемешать смесь ложкой.
Застелить форму пергаментом и влить туда тесто.
Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать манник 50 минут.
Перелить ранее отжатый тыквенный сок в ковш, добавить лимонный сок и оставшийся сахар, довести до кипения и варить 3 минуты. Должно получиться 100 мл сиропа. Если сока недостаточно, можно добавить апельсиновый сок или воду.
Вылить горячий сироп на манник и равномерно распределить. Оставить манник в форме на 30 минут.