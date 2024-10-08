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Манник с тыквой на сметане: после выпечки дополнительно пропитывается сиропом из тыквенного сока

1:48
Еда

Предлагаем вам приготовить вкусный тыквенный манник на сметане. Этот десерт можно подать на десерт или позавтракать с чашкой чая или кофе. Если у вас нет весов, можно использовать стакан объёмом 200 мл.

Манник с тыквой на сметане: после выпечки дополнительно пропитывается сиропом из тыквенного сока
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • манная крупа — 260 г;
  • сметана — 230 г;
  • тыква — 300-320 г;
  • сахар — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • корица — 0,5 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Приготовление:

  1. Почистить и натереть тыкву на мелкой тёрке.
  2. Смешать сметану и манную крупу в глубокой миске.
  3. Добавить мякоть тыквы (из неё предварительно отжать сок в кружку) в смесь манки и сметаны, хорошо перемешать.
  4. Добавить половину сахара, желтки, корицу и разрыхлитель, тщательно перемешать.
  5. Взбить белки с солью в крепкую пену и добавить их в общую массу.
  6. Аккуратно перемешать смесь ложкой.
  7. Застелить форму пергаментом и влить туда тесто.
  8. Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать манник 50 минут.
  9. Перелить ранее отжатый тыквенный сок в ковш, добавить лимонный сок и оставшийся сахар, довести до кипения и варить 3 минуты. Должно получиться 100 мл сиропа. Если сока недостаточно, можно добавить апельсиновый сок или воду.
  10. Вылить горячий сироп на манник и равномерно распределить. Оставить манник в форме на 30 минут.

Разрезать манник на порции и подавать к столу.

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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