Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная картошка как в детском саду — это вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо, которое понравится всей семье. Дети едят её с большим удовольствием!

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

картофель — 5–6 штук;

говядина — 300 г;

мука — 1 чайная ложка;

лук — 1 штука;

морковь — 1 штука;

растительное масло — 2–3 столовые ложки;

соль и перец — по вкусу;

помидоры — 3 штуки.

Процесс приготовления:

Подготовьте овощи: очистите морковь и лук, нарежьте лук кубиками, а морковь — небольшими кусочками. Положите овощи в кастрюлю и добавьте растительное масло. Промойте мясо и нарежьте его маленькими кубиками. Добавьте мясо к овощам и поставьте кастрюлю на плиту. Пока овощи с мясом обжариваются, подготовьте картофель: очистите и промойте, нарежьте кубиками среднего размера. Готовьте овощи с мясом на плите в течение 5–7 минут, периодически помешивая. Добавьте немного воды к мясу и пюрируйте помидоры. Переложите томатное пюре к мясу и верните кастрюлю на огонь. Готовьте ещё 20 минут под крышкой при небольшом кипении. Добавьте картофель к мясу и влейте тёплую воду, чтобы она только слегка покрывала картофель. Поставьте на огонь и тушите под крышкой 12–15 минут. В конце приготовления отлейте немного соуса в банку, добавьте муку и закрутите крышку. Хорошо взболтайте. Верните соус в кастрюлю, перемешайте и посолите и поперчите по вкусу. Тушите ещё несколько минут и снимите с огня. Блюдо готово!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

