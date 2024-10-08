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Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам

1:45
Еда

Тушёная картошка как в детском саду — это вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо, которое понравится всей семье. Дети едят её с большим удовольствием!

Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • картофель — 5–6 штук;
  • говядина — 300 г;
  • мука — 1 чайная ложка;
  • лук — 1 штука;
  • морковь — 1 штука;
  • растительное масло — 2–3 столовые ложки;
  • соль и перец — по вкусу;
  • помидоры — 3 штуки.

Процесс приготовления:

  1. Подготовьте овощи: очистите морковь и лук, нарежьте лук кубиками, а морковь — небольшими кусочками. Положите овощи в кастрюлю и добавьте растительное масло.
  2. Промойте мясо и нарежьте его маленькими кубиками. Добавьте мясо к овощам и поставьте кастрюлю на плиту.
  3. Пока овощи с мясом обжариваются, подготовьте картофель: очистите и промойте, нарежьте кубиками среднего размера.
  4. Готовьте овощи с мясом на плите в течение 5–7 минут, периодически помешивая.
  5. Добавьте немного воды к мясу и пюрируйте помидоры. Переложите томатное пюре к мясу и верните кастрюлю на огонь. Готовьте ещё 20 минут под крышкой при небольшом кипении.
  6. Добавьте картофель к мясу и влейте тёплую воду, чтобы она только слегка покрывала картофель. Поставьте на огонь и тушите под крышкой 12–15 минут.
  7. В конце приготовления отлейте немного соуса в банку, добавьте муку и закрутите крышку. Хорошо взболтайте.
  8. Верните соус в кастрюлю, перемешайте и посолите и поперчите по вкусу.
  9. Тушите ещё несколько минут и снимите с огня. Блюдо готово!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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