Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
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Тушёная картошка как в детском саду — это вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо, которое понравится всей семье. Дети едят её с большим удовольствием!
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- картофель — 5–6 штук;
- говядина — 300 г;
- мука — 1 чайная ложка;
- лук — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- растительное масло — 2–3 столовые ложки;
- соль и перец — по вкусу;
- помидоры — 3 штуки.
Процесс приготовления:
- Подготовьте овощи: очистите морковь и лук, нарежьте лук кубиками, а морковь — небольшими кусочками. Положите овощи в кастрюлю и добавьте растительное масло.
- Промойте мясо и нарежьте его маленькими кубиками. Добавьте мясо к овощам и поставьте кастрюлю на плиту.
- Пока овощи с мясом обжариваются, подготовьте картофель: очистите и промойте, нарежьте кубиками среднего размера.
- Готовьте овощи с мясом на плите в течение 5–7 минут, периодически помешивая.
- Добавьте немного воды к мясу и пюрируйте помидоры. Переложите томатное пюре к мясу и верните кастрюлю на огонь. Готовьте ещё 20 минут под крышкой при небольшом кипении.
- Добавьте картофель к мясу и влейте тёплую воду, чтобы она только слегка покрывала картофель. Поставьте на огонь и тушите под крышкой 12–15 минут.
- В конце приготовления отлейте немного соуса в банку, добавьте муку и закрутите крышку. Хорошо взболтайте.
- Верните соус в кастрюлю, перемешайте и посолите и поперчите по вкусу.
- Тушите ещё несколько минут и снимите с огня. Блюдо готово!
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру