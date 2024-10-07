Топ-4 самых вредных заправок для салата

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Медово-горчичная заправка

Эта вкусная заправка может стать огромной сахарной ловушкой для вашего в остальном полезного салата. Для здоровья сердца рекомендуется ограничить потребление до менее чем 25 граммов добавленного сахара в день, так как сахар может значительно повлиять на триглицериды.

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Слишком много добавленного сахара и повышение уровня триглицеридов могут означать плохие новости для ваших артерий. Высокое содержание триглицеридов может увеличить затвердевание и утолщение стенок артерий, увеличивая вероятность потенциальной закупорки.

Маковая заправка

Маковая заправка идеально подходит для салатов, которые посыпаются ягодами, яблоками или другими фруктами. Тем не менее она содержит значительное количество добавленного сахара в небольшую порцию.

Всего две столовые ложки маковой заправки содержат 8 граммов добавленного сахара.

Заправка из голубого сыра

Острая и сливочная заправка из голубого сыра является фаворитом. Но вкус и кремовая текстура обусловлены некоторыми не очень полезными ингредиентами.

Чтобы получить более полезную заправку на основе голубого сыра, выбирайте заправку на основе йогурта.

Соус Цезарь

Традиционно, заправка "Цезарь" может содержать 18 граммов жира и 3 грамма насыщенных жиров на две столовые ложки из таких ингредиентов, как яичные желтки и сметана. Замените молочные продукты на обезжиренные варианты.

Уточнения

«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни.



