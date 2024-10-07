Топ-4 самых вредных заправок для салата

Эта вкусная заправка может стать огромной сахарной ловушкой для вашего в остальном полезного салата. Для здоровья сердца рекомендуется ограничить потребление до менее чем 25 граммов добавленного сахара в день, так как сахар может значительно повлиять на триглицериды.
Слишком много добавленного сахара и повышение уровня триглицеридов могут означать плохие новости для ваших артерий. Высокое содержание триглицеридов может увеличить затвердевание и утолщение стенок артерий, увеличивая вероятность потенциальной закупорки.
Маковая заправка идеально подходит для салатов, которые посыпаются ягодами, яблоками или другими фруктами. Тем не менее она содержит значительное количество добавленного сахара в небольшую порцию.
Всего две столовые ложки маковой заправки содержат 8 граммов добавленного сахара.
Острая и сливочная заправка из голубого сыра является фаворитом. Но вкус и кремовая текстура обусловлены некоторыми не очень полезными ингредиентами.
Чтобы получить более полезную заправку на основе голубого сыра, выбирайте заправку на основе йогурта.
Традиционно, заправка "Цезарь" может содержать 18 граммов жира и 3 грамма насыщенных жиров на две столовые ложки из таких ингредиентов, как яичные желтки и сметана. Замените молочные продукты на обезжиренные варианты.
«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.