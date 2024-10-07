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Топ-4 самых вредных заправок для салата

1:38
Еда

Медово-горчичная заправка

Эта вкусная заправка может стать огромной сахарной ловушкой для вашего в остальном полезного салата. Для здоровья сердца рекомендуется ограничить потребление до менее чем 25 граммов добавленного сахара в день, так как сахар может значительно повлиять на триглицериды.

Топ-4 самых вредных заправок для салата
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Слишком много добавленного сахара и повышение уровня триглицеридов могут означать плохие новости для ваших артерий. Высокое содержание триглицеридов может увеличить затвердевание и утолщение стенок артерий, увеличивая вероятность потенциальной закупорки.

Маковая заправка

Маковая заправка идеально подходит для салатов, которые посыпаются ягодами, яблоками или другими фруктами. Тем не менее она содержит значительное количество добавленного сахара в небольшую порцию.

Всего две столовые ложки маковой заправки содержат 8 граммов добавленного сахара.

Заправка из голубого сыра

Острая и сливочная заправка из голубого сыра является фаворитом. Но вкус и кремовая текстура обусловлены некоторыми не очень полезными ингредиентами.

Чтобы получить более полезную заправку на основе голубого сыра, выбирайте заправку на основе йогурта.

Соус Цезарь

Традиционно, заправка "Цезарь" может содержать 18 граммов жира и 3 грамма насыщенных жиров на две столовые ложки из таких ингредиентов, как яичные желтки и сметана. Замените молочные продукты на обезжиренные варианты.

 

Уточнения

«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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