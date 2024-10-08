Как приготовить вкуснейший яблочно-банановый смузи

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного яблочно-бананового смузи. Для его приготовления понадобится совсем немного ингредиентов.
Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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