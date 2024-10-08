Как приготовить вкуснейший яблочно-банановый смузи

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Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного яблочно-бананового смузи. Для его приготовления понадобится совсем немного ингредиентов.

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Ингредиенты:

Яблоко — 1 шт.

Яблочный сок — 50 мл

Банан — 1 шт.

Сахар — 1,5 ст.л.

Ромашковый чай — 50 мл

Приготовление:

Заварить ромашковый чай. Очистить банан от кожуры. Нарезать его. Соединить в блендере ромашковый чай и кусочки банана. Взбить. Очистить яблоко от кожуры. Нарезать его средними кусочками. Соединить в блендере кусочки яблока, сок и сахар. Взбить. В высокий стакан послойно выложить яблочное и банановое пюре. Приятного аппетита!

Уточнения

Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

