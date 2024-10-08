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Как приготовить вкуснейший яблочно-банановый смузи

0:55
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного яблочно-бананового смузи. Для его приготовления понадобится совсем немного ингредиентов.

Как приготовить вкуснейший яблочно-банановый смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Яблоко — 1 шт.
  • Яблочный сок — 50 мл
  • Банан — 1 шт.
  • Сахар — 1,5 ст.л.
  • Ромашковый чай — 50 мл

Приготовление:

  1. Заварить ромашковый чай.
  2. Очистить банан от кожуры. Нарезать его.
  3. Соединить в блендере ромашковый чай и кусочки банана. Взбить. 
  4. Очистить яблоко от кожуры. Нарезать его средними кусочками.
  5. Соединить в блендере кусочки яблока, сок и сахар. Взбить.
  6. В высокий стакан послойно выложить яблочное и банановое пюре. Приятного аппетита!

Уточнения

Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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