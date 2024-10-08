Лёгкий рецепт квашеных помидоров: получаются очень ароматными благодаря зелени и чесночку

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам лёгкий рецепт ароматных квашеных помидоров. Для этого блюда выбирайте помидоры одинаковой степени зрелости, чтобы они равномерно просолились.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Pavanello, Milano, CC BY 3.0

Ингредиенты:

помидоры — 1,5 кг;

укроп — 1 пучок;

чеснок — 2-3 зубчика;

соль — 5 столовых ложек без горки;

сахар — 5 столовых ложек без горки;

вода питьевая — 2,5 литра;

петрушка — 1 пучок;

сельдерей черешковый — 1/3 часть пучка.

Приготовление:

Вымойте и обсушите помидоры. Чтобы помидоры быстрее проквасились, сделайте небольшие углубления в месте крепления плодоножки с помощью ножа. Очистите чеснок и нарежьте его дольками или соломкой.

Вымойте всю зелень. Нарежьте черешки сельдерея на кусочки длиной 1,5-2 см. Крупно нарежьте петрушку, укроп и верхушку сельдерея. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и сахар, доведите до кипения. Опустите нарезанный сельдерей в кипящий рассол на 30 секунд. Достаньте сельдерей из рассола с помощью шумовки. Оставьте рассол кипеть на медленном огне. На дно чистой трёхлитровой банки положите немного нарезанного чеснока, зелени (включая вынутый из рассола сельдерей) и помидоры выемками вверх. Затем снова положите немного зелени и чеснока, слой помидоров. Таким образом уложите помидоры и зелень до верха банки. Залейте помидоры кипящим рассолом. Оставьте немного рассола на следующий день, если помидоры впитают его. Накройте банку блюдцем, поставьте на тарелку или поддон (чтобы не вытекал рассол) и оставьте в тёплом месте на 3 дня. За это время рассол помутнеет и появятся пузыри, что означает начало процесса брожения. Накройте банку полиэтиленовой крышкой и уберите в холодильник. Через день помидоры, квашеные с чесноком и зеленью, готовы! Храните их в холодильнике или погребе.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Ква́шение (заква́шивание, сква́шивание, консерви́рование) — способ заготовки пищевых продуктов впрок, консервирования путём молочнокислого брожения, в процессе которого образуется молочная кислота, оказывающая на продукты (наряду с добавляемой поваренной солью) консервирующее действие.

