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Лёгкий рецепт квашеных помидоров: получаются очень ароматными благодаря зелени и чесночку

2:13
Еда

Предлагаем вам лёгкий рецепт ароматных квашеных помидоров. Для этого блюда выбирайте помидоры одинаковой степени зрелости, чтобы они равномерно просолились.

Лёгкий рецепт квашеных помидоров: получаются очень ароматными благодаря зелени и чесночку
Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Pavanello, Milano, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • помидоры — 1,5 кг;
  • укроп — 1 пучок;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • соль — 5 столовых ложек без горки;
  • сахар — 5 столовых ложек без горки;
  • вода питьевая — 2,5 литра;
  • петрушка — 1 пучок;
  • сельдерей черешковый — 1/3 часть пучка.

Приготовление:

  1. Вымойте и обсушите помидоры.
  2. Чтобы помидоры быстрее проквасились, сделайте небольшие углубления в месте крепления плодоножки с помощью ножа.
  3. Очистите чеснок и нарежьте его дольками или соломкой.
    Вымойте всю зелень. Нарежьте черешки сельдерея на кусочки длиной 1,5-2 см.
  4. Крупно нарежьте петрушку, укроп и верхушку сельдерея.
  5. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и сахар, доведите до кипения.
  6. Опустите нарезанный сельдерей в кипящий рассол на 30 секунд.
  7. Достаньте сельдерей из рассола с помощью шумовки. Оставьте рассол кипеть на медленном огне.
  8. На дно чистой трёхлитровой банки положите немного нарезанного чеснока, зелени (включая вынутый из рассола сельдерей) и помидоры выемками вверх.
  9. Затем снова положите немного зелени и чеснока, слой помидоров. Таким образом уложите помидоры и зелень до верха банки.
  10. Залейте помидоры кипящим рассолом. Оставьте немного рассола на следующий день, если помидоры впитают его.
  11. Накройте банку блюдцем, поставьте на тарелку или поддон (чтобы не вытекал рассол) и оставьте в тёплом месте на 3 дня.
  12. За это время рассол помутнеет и появятся пузыри, что означает начало процесса брожения. Накройте банку полиэтиленовой крышкой и уберите в холодильник.
  13. Через день помидоры, квашеные с чесноком и зеленью, готовы! Храните их в холодильнике или погребе.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Ква́шение (заква́шивание, сква́шивание, консерви́рование) — способ заготовки пищевых продуктов впрок, консервирования путём молочнокислого брожения, в процессе которого образуется молочная кислота, оказывающая на продукты (наряду с добавляемой поваренной солью) консервирующее действие.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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