Лёгкий рецепт квашеных помидоров: получаются очень ароматными благодаря зелени и чесночку

Предлагаем вам лёгкий рецепт ароматных квашеных помидоров. Для этого блюда выбирайте помидоры одинаковой степени зрелости, чтобы они равномерно просолились.
Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Pavanello, Milano, CC BY 3.0
Ингредиенты:
помидоры — 1,5 кг;
укроп — 1 пучок;
чеснок — 2-3 зубчика;
соль — 5 столовых ложек без горки;
сахар — 5 столовых ложек без горки;
вода питьевая — 2,5 литра;
петрушка — 1 пучок;
сельдерей черешковый — 1/3 часть пучка.
Приготовление:
Вымойте и обсушите помидоры.
Чтобы помидоры быстрее проквасились, сделайте небольшие углубления в месте крепления плодоножки с помощью ножа.
Очистите чеснок и нарежьте его дольками или соломкой. Вымойте всю зелень. Нарежьте черешки сельдерея на кусочки длиной 1,5-2 см.
Крупно нарежьте петрушку, укроп и верхушку сельдерея.
В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и сахар, доведите до кипения.
Опустите нарезанный сельдерей в кипящий рассол на 30 секунд.
Достаньте сельдерей из рассола с помощью шумовки. Оставьте рассол кипеть на медленном огне.
На дно чистой трёхлитровой банки положите немного нарезанного чеснока, зелени (включая вынутый из рассола сельдерей) и помидоры выемками вверх.
Затем снова положите немного зелени и чеснока, слой помидоров. Таким образом уложите помидоры и зелень до верха банки.
Залейте помидоры кипящим рассолом. Оставьте немного рассола на следующий день, если помидоры впитают его.
Накройте банку блюдцем, поставьте на тарелку или поддон (чтобы не вытекал рассол) и оставьте в тёплом месте на 3 дня.
За это время рассол помутнеет и появятся пузыри, что означает начало процесса брожения. Накройте банку полиэтиленовой крышкой и уберите в холодильник.
Через день помидоры, квашеные с чесноком и зеленью, готовы! Храните их в холодильнике или погребе.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Ква́шение (заква́шивание, сква́шивание, консерви́рование) — способ заготовки пищевых продуктов впрок, консервирования путём молочнокислого брожения, в процессе которого образуется молочная кислота, оказывающая на продукты (наряду с добавляемой поваренной солью) консервирующее действие.