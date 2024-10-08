Подлива для макарон без мяса: очень аппетитная, с густой текстурой и кусочками помидоров

Предлагаем приготовить насыщенную томатную подливку из свежих помидоров, чеснока и лука. Это несложное блюдо можно адаптировать для разных целей: оно прекрасно дополнит макароны, подойдёт для приготовления бутербродов или станет ароматным домашним соусом. Надеемся, этот рецепт придётся по вкусу и вам!
Фото: commons.wikimedia.org by DC, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
помидоры — 1 кг;
репчатый лук — 1 шт.;
чеснок — 4-5 зубчиков;
сахар — 1 чайная ложка;
соевый соус — 2-3 чайные ложки (по вкусу);
молотый чёрный перец — по вкусу;
сыр — 100 г (по желанию);
свежая зелень — 1-2 щепотки (по желанию);
растительное масло — для жарки.
Приготовление:
Снимите кожуру с помидоров, надрезав их крест-накрест и залив кипятком на 1 минуту.
Слейте горячую воду и охладите помидоры холодной водой, после чего удалите кожуру.
Нарежьте помидоры на небольшие кусочки. Также мелко нарежьте лук и чеснок.
Обжарьте лук и чеснок на сильном огне в течение 4-5 минут до прозрачности и мягкости.
Добавьте помидоры и обжаривайте ещё 8-10 минут, помешивая.
Когда жидкость от помидоров почти испарится, добавьте соль, сахар, соевый соус и молотый перец по вкусу.
Потомите смесь на медленном огне 1 минуту.
При желании добавьте свежую зелень и, если хотите более однородную текстуру, измельчите ингредиенты блендером.
Готовая томатная подлива без мяса готова. Подавайте её к пасте, посыпав тёртым сыром. Приятного аппетита!
Уточнения
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).