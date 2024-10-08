Подлива для макарон без мяса: очень аппетитная, с густой текстурой и кусочками помидоров

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем приготовить насыщенную томатную подливку из свежих помидоров, чеснока и лука. Это несложное блюдо можно адаптировать для разных целей: оно прекрасно дополнит макароны, подойдёт для приготовления бутербродов или станет ароматным домашним соусом. Надеемся, этот рецепт придётся по вкусу и вам!

Фото: commons.wikimedia.org by DC, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

помидоры — 1 кг;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 4-5 зубчиков;

сахар — 1 чайная ложка;

соевый соус — 2-3 чайные ложки (по вкусу);

молотый чёрный перец — по вкусу;

сыр — 100 г (по желанию);

свежая зелень — 1-2 щепотки (по желанию);

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Снимите кожуру с помидоров, надрезав их крест-накрест и залив кипятком на 1 минуту. Слейте горячую воду и охладите помидоры холодной водой, после чего удалите кожуру. Нарежьте помидоры на небольшие кусочки. Также мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте лук и чеснок на сильном огне в течение 4-5 минут до прозрачности и мягкости. Добавьте помидоры и обжаривайте ещё 8-10 минут, помешивая. Когда жидкость от помидоров почти испарится, добавьте соль, сахар, соевый соус и молотый перец по вкусу. Потомите смесь на медленном огне 1 минуту. При желании добавьте свежую зелень и, если хотите более однородную текстуру, измельчите ингредиенты блендером.

Готовая томатная подлива без мяса готова. Подавайте её к пасте, посыпав тёртым сыром. Приятного аппетита!

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

