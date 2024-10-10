Пицца на лаваше: простой способ порадовать себя вкусным ужином

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо — находка для тех, кто любит вкусно поесть, но не хочет тратить много времени на приготовление. Холостяки, студенты и просто любители простых рецептов оценят эту пиццу, которую можно приготовить без привычной возни с тестом.

Фото: openverse.org by aMichiganMom, CC BY 2.0

Ингредиенты:

2 листа лаваша,

2 шампиньона,

200 г сыра,

100 г сосисок,

1 помидор,

1 луковица,

кетчуп и майонез — по вкусу.

Приготовление:

Лук очистите, нарежьте кольцами, при желании замаринуйте. Нарежьте тонкими кружками сосиски и помидоры, сыр натрите на крупной терке, а шампиньоны порежьте тонкими ломтиками. Выложите на противень лист лаваша, посыпьте его половиной натертого сыра и накройте вторым листом. Смажьте кетчупом, выложите лук, сосиски, грибы, помидоры и посыпьте остатками сыра. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут.

Простая и быстрая пицца на лаваше готова!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

