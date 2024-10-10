Пицца на лаваше: простой способ порадовать себя вкусным ужином

Это блюдо — находка для тех, кто любит вкусно поесть, но не хочет тратить много времени на приготовление. Холостяки, студенты и просто любители простых рецептов оценят эту пиццу, которую можно приготовить без привычной возни с тестом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Простая и быстрая пицца на лаваше готова!
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.