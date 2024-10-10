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Пицца на лаваше: простой способ порадовать себя вкусным ужином

1:03
Еда

Это блюдо — находка для тех, кто любит вкусно поесть, но не хочет тратить много времени на приготовление. Холостяки, студенты и просто любители простых рецептов оценят эту пиццу, которую можно приготовить без привычной возни с тестом.

Пицца на лаваше: простой способ порадовать себя вкусным ужином
Фото: openverse.org by aMichiganMom, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 2 листа лаваша,
  • 2 шампиньона,
  • 200 г сыра,
  • 100 г сосисок,
  • 1 помидор,
  • 1 луковица,
  • кетчуп и майонез — по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук очистите, нарежьте кольцами, при желании замаринуйте.
  2. Нарежьте тонкими кружками сосиски и помидоры, сыр натрите на крупной терке, а шампиньоны порежьте тонкими ломтиками.
  3. Выложите на противень лист лаваша, посыпьте его половиной натертого сыра и накройте вторым листом.
  4. Смажьте кетчупом, выложите лук, сосиски, грибы, помидоры и посыпьте остатками сыра.
  5. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут.

Простая и быстрая пицца на лаваше готова!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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