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Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска

1:46
Еда

Тушёные кабачки с помидорами в сметане — вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время. Это идеальное сочетание овощей и нежного сметанного соуса.

Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Фото: flickr.com by Thriving Vegetarian, CC BY 2.0

Секрет этого блюда заключается в использовании молодых кабачков, которые сохраняют свою сочность и свежесть. Специи здесь можно добавлять по вкусу.

Ингредиенты:

  • кабачок — 350 г;
  • помидор — 200 г;
  • лук репчатый — 70 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — 10 г;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • сметана или греческий йогурт — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте кубиками репчатый лук.
  2. Разогрейте растительное масло в сотейнике и обжарьте лук в течение 2-3 минут.
  3. Помойте кабачки, отрежьте хвостики с обеих сторон и разрежьте их пополам.
  4. Добавьте кабачки к луку в сотейнике.
  5. Помидоры помойте и нарежьте кубиками.
  6. Добавьте помидоры к остальным овощам в сотейнике.
  7. Посолите и поперчите по вкусу. Уменьшите огонь до среднего и готовьте кабачки с помидорами в течение 15-20 минут.
  8. Мелко порубите чеснок и укроп.
  9. Добавьте чеснок и укроп в сотейник. Продолжайте тушить кабачки ещё несколько минут.
  10. В конце приготовления добавьте сметану или греческий йогурт и тушите блюдо ещё 4-5 минут, не давая ему закипеть.

Тушёные кабачки с помидорами в сметане готовы! Это очень вкусно! Рекомендуем попробовать!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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