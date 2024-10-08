Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска

Тушёные кабачки с помидорами в сметане — вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время. Это идеальное сочетание овощей и нежного сметанного соуса.
Секрет этого блюда заключается в использовании молодых кабачков, которые сохраняют свою сочность и свежесть. Специи здесь можно добавлять по вкусу.
Ингредиенты:
Приготовление:
Тушёные кабачки с помидорами в сметане готовы! Это очень вкусно! Рекомендуем попробовать!
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