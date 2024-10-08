Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска

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Тушёные кабачки с помидорами в сметане — вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время. Это идеальное сочетание овощей и нежного сметанного соуса.

Фото: flickr.com by Thriving Vegetarian, CC BY 2.0

Секрет этого блюда заключается в использовании молодых кабачков, которые сохраняют свою сочность и свежесть. Специи здесь можно добавлять по вкусу.

Ингредиенты:

кабачок — 350 г;

помидор — 200 г;

лук репчатый — 70 г;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — 10 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

сметана или греческий йогурт — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Очистите и нарежьте кубиками репчатый лук. Разогрейте растительное масло в сотейнике и обжарьте лук в течение 2-3 минут. Помойте кабачки, отрежьте хвостики с обеих сторон и разрежьте их пополам. Добавьте кабачки к луку в сотейнике. Помидоры помойте и нарежьте кубиками. Добавьте помидоры к остальным овощам в сотейнике. Посолите и поперчите по вкусу. Уменьшите огонь до среднего и готовьте кабачки с помидорами в течение 15-20 минут. Мелко порубите чеснок и укроп. Добавьте чеснок и укроп в сотейник. Продолжайте тушить кабачки ещё несколько минут. В конце приготовления добавьте сметану или греческий йогурт и тушите блюдо ещё 4-5 минут, не давая ему закипеть.

Тушёные кабачки с помидорами в сметане готовы! Это очень вкусно! Рекомендуем попробовать!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

