Как приготовить нежные блинчики на йогурте: простая инструкция

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежные блинчики можно приготовить не только на молоке или кефире, но и на йогурте. Рецепт прост, а результат порадует своим мягким вкусом и текстурой.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Для приготовления 4-5 порций блинов возьмите:

400 мл натурального йогурта,

180 г муки,

3 столовые ложки растительного масла,

2 яйца,

щепотку соли,

1 чайную ложку соды.

Если хотите сделать блины сладкими, добавьте 1 столовую ложку сахара — этого будет достаточно, чтобы придать им легкую сладость. Не переусердствуйте с сахаром, иначе тесто станет липким, и блины будет трудно поджарить.

Все ингредиенты смешайте в глубокой миске. Просеянную муку и растительное масло добавляйте в тесто в последнюю очередь. После этого дайте тесту «отдохнуть» 15 минут при комнатной температуре.

Выпекать блинчики нужно на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

