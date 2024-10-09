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Как приготовить нежные блинчики на йогурте: простая инструкция

1:03
Еда

Нежные блинчики можно приготовить не только на молоке или кефире, но и на йогурте. Рецепт прост, а результат порадует своим мягким вкусом и текстурой.

Как приготовить нежные блинчики на йогурте: простая инструкция
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Для приготовления 4-5 порций блинов возьмите:

  • 400 мл натурального йогурта,
  • 180 г муки,
  • 3 столовые ложки растительного масла,
  • 2 яйца,
  • щепотку соли,
  • 1 чайную ложку соды.

Если хотите сделать блины сладкими, добавьте 1 столовую ложку сахара — этого будет достаточно, чтобы придать им легкую сладость. Не переусердствуйте с сахаром, иначе тесто станет липким, и блины будет трудно поджарить.

Все ингредиенты смешайте в глубокой миске. Просеянную муку и растительное масло добавляйте в тесто в последнюю очередь. После этого дайте тесту «отдохнуть» 15 минут при комнатной температуре.

Выпекать блинчики нужно на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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