Как приготовить нежные блинчики на йогурте: простая инструкция

Нежные блинчики можно приготовить не только на молоке или кефире, но и на йогурте. Рецепт прост, а результат порадует своим мягким вкусом и текстурой.
Для приготовления 4-5 порций блинов возьмите:
Если хотите сделать блины сладкими, добавьте 1 столовую ложку сахара — этого будет достаточно, чтобы придать им легкую сладость. Не переусердствуйте с сахаром, иначе тесто станет липким, и блины будет трудно поджарить.
Все ингредиенты смешайте в глубокой миске. Просеянную муку и растительное масло добавляйте в тесто в последнюю очередь. После этого дайте тесту «отдохнуть» 15 минут при комнатной температуре.
Выпекать блинчики нужно на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.
Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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