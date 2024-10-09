Как приготовить салат из свеклы с кальмарами

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекла — один из самых полезных продуктов, и включать ее в рацион стоит как можно чаще. На ее основе можно приготовить множество вкусных и полезных блюд, например, салат со свеклой и кальмарами.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Салат со свеклой и кальмарами: рецепт

Необходимые ингредиенты:

2 тушки кальмаров;

2 отварные свеклы среднего размера;

2 отварных куриных яйца;

3 столовые ложки масла;

специи по вкусу;

немного свежей петрушки.

Приготовление: для начала все ингредиенты нужно отварить. Кальмаров следует почистить и варить не дольше двух минут, иначе морепродукты станут жесткими. Затем свеклу натрите тонкой соломкой, а кальмаров порежьте так же. Яйца мелко порубите.

Все ингредиенты выложите в салатник, добавьте измельченную петрушку, специи и заправьте ароматным маслом.