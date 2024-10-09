Как приготовить салат из свеклы с кальмарами

Свекла — один из самых полезных продуктов, и включать ее в рацион стоит как можно чаще. На ее основе можно приготовить множество вкусных и полезных блюд, например, салат со свеклой и кальмарами.
Салат со свеклой и кальмарами: рецепт
Необходимые ингредиенты:
Приготовление: для начала все ингредиенты нужно отварить. Кальмаров следует почистить и варить не дольше двух минут, иначе морепродукты станут жесткими. Затем свеклу натрите тонкой соломкой, а кальмаров порежьте так же. Яйца мелко порубите.
Все ингредиенты выложите в салатник, добавьте измельченную петрушку, специи и заправьте ароматным маслом.
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