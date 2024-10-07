Готовим ароматный тыквенный кисель с курагой

Тыквенный кисель с курагой получится очень ароматным и вкусным. Для приготовления напитка понадобится всего 4 ингредиента.
Кисе́ль — студенистое блюдо, приготавливаемое из крахмала или из зерновых культур.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.