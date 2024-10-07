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Готовим ароматный тыквенный кисель с курагой

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Еда

Тыквенный кисель с курагой получится очень ароматным и вкусным. Для приготовления напитка понадобится всего 4 ингредиента. 

Готовим ароматный тыквенный кисель с курагой
Фото: freepik.com by freepik, PDM

Ингредиенты:

  • Тыква — 500 г
  • Курага — 200 г
  • Картофельный крахмал — 15 г
  • Сахар — 60 г

Приготовление:

  1. Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её средними кусочками.
  2. В кастрюле соединить тыкву и курагу. Залить водой. Варить на медленном огне до мягкости.
  3. Измельчить содержимое кастрюли погружным блендером.
  4. Засыпать сахар. Перемешать.
  5. Развести крахмал с водой. Постепенно влить к тыквенной смеси, помешивая. 
  6. Снова поставить кастрюлю на огонь. Варить 3 минуты. Кисель готов!

Уточнения

Кисе́ль — студенистое блюдо, приготавливаемое из крахмала или из зерновых культур.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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