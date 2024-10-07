Готовим ароматный тыквенный кисель с курагой

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыквенный кисель с курагой получится очень ароматным и вкусным. Для приготовления напитка понадобится всего 4 ингредиента.

Фото: freepik.com by freepik, PDM

Ингредиенты:

Тыква — 500 г

Курага — 200 г

Картофельный крахмал — 15 г

Сахар — 60 г

Приготовление:

Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её средними кусочками. В кастрюле соединить тыкву и курагу. Залить водой. Варить на медленном огне до мягкости. Измельчить содержимое кастрюли погружным блендером. Засыпать сахар. Перемешать. Развести крахмал с водой. Постепенно влить к тыквенной смеси, помешивая. Снова поставить кастрюлю на огонь. Варить 3 минуты. Кисель готов!

Уточнения

Кисе́ль — студенистое блюдо, приготавливаемое из крахмала или из зерновых культур.

