Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара

Запечённые яблоки — отличный вариант вкусного и полезного перекуса или десерта. Это блюдо богато витаминами и микроэлементами, особенно полезно для детского питания.
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Ингредиенты:
яблоки твёрдых сортов с лёгкой кислинкой — 2 штуки;
мёд — 1 чайная ложка;
корица — 0,5 чайной ложки (по вкусу).
Приготовление:
Тщательно вымойте яблоки под проточной водой, обсушите и удалите сердцевину, оставляя примерно 1-1,5 сантиметра до края. Можно использовать специальное приспособление или обычный нож.
Поместите яблоки в форму для запекания. В каждое отверстие положите мёд и немного корицы.
Поставьте форму с яблоками в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Время приготовления зависит от сорта яблок и особенностей вашей духовки. Готовые яблоки должны стать мягкими, но сохранить свою форму.
Подавайте запечённые яблоки на тарелке, дав им немного остыть.
Полейте яблоки выделившимся соком и наслаждайтесь вкусом и пользой этого блюда!
Уточнения
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.