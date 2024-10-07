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Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара

1:14
Еда

Запечённые яблоки — отличный вариант вкусного и полезного перекуса или десерта. Это блюдо богато витаминами и микроэлементами, особенно полезно для детского питания.

Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Korzun, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • яблоки твёрдых сортов с лёгкой кислинкой — 2 штуки;
  • мёд — 1 чайная ложка;
  • корица — 0,5 чайной ложки (по вкусу).

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте яблоки под проточной водой, обсушите и удалите сердцевину, оставляя примерно 1-1,5 сантиметра до края. Можно использовать специальное приспособление или обычный нож.
  2. Поместите яблоки в форму для запекания. В каждое отверстие положите мёд и немного корицы.
  3. Поставьте форму с яблоками в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Время приготовления зависит от сорта яблок и особенностей вашей духовки. Готовые яблоки должны стать мягкими, но сохранить свою форму.
  4. Подавайте запечённые яблоки на тарелке, дав им немного остыть.
  5. Полейте яблоки выделившимся соком и наслаждайтесь вкусом и пользой этого блюда!

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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