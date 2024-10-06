Идеальный майонез для любителей здорового питания: как приготовить его из банки горошка

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите вы майонез? Он невероятно универсален и незаменим во многих блюдах, но некоторые его составляющие могут быть не по вкусу или вызывать аллергию. Хорошая новость заключается в том, что существует отличная альтернатива классическому майонезу — майонез без яиц на основе консервированного горошка.

Этот рецепт может стать настоящим спасением для вегетарианцев, веганов или людей, которым противопоказан яичный желток. Более того, такой майонез легче усваивается организмом и идеально подходит для детского питания. Кроме того, он обладает практически теми же вкусовыми качествами, что и обычный майонез.

Для приготовления этого необычного, но очень вкусного майонеза вам потребуется всего несколько простых ингредиентов:

Банка консервированного зеленого горошка (примерно 200 г)

2-3 зубчика чеснока

1 ст. л. горчиц

2 ст. л. лимонного сока

½ ст. л. сахара

½ ст. л. соли

150-200 мл растительного масла

Приготовление:

Откройте банку с консервированным горошком и хорошенько промойте его под проточной водой. Дайте стечь лишней жидкости. Выложите горошек в чашу блендера или измельчителя. Добавьте туда чеснок, горчицу, лимонный сок, сахар и соль. Включите технику на максимальную скорость и, постепенно добавляя растительное масло тонкой струйкой, взбивайте ингредиенты до получения однородной, кремообразной консистенции майонеза. При необходимости доведите вкус майонеза до желаемого, добавляя больше соли, сахара или лимонного сока. Перелейте готовый майонез в чистую емкость с крышкой и поместите в холодильник на 1-2 часа для загустения.

Теперь у вас есть полноценный майонез без яичного желтка, который отлично подойдет в качестве заправки для салатов, бутербродов, закусок или даже в качестве соуса для запеченного или отварного мяса, рыбы и овощей.

Такой майонез на основе горошка имеет легкий, слегка сладковатый вкус, который дополняется приятной кислинкой лимона и пикантностью горчицы. Он получается очень нежным, кремообразным и невероятно вкусным.

Это идеальный рецепт для тех, кто хочет наслаждаться любимым соусом, но при этом придерживаться здорового, безяичного питания. Попробуйте обязательно!