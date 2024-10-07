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Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями

Еда

Капустный пирог без муки — это вкусное и полезное блюдо, которое придётся по вкусу всем любителям домашней выпечки. Этот пирог готовится из капусты, овсяных хлопьев, яиц, молока и специй, а благодаря отсутствию муки он становится ещё более лёгким и диетическим.

Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • капуста — 600 г;
  • овсяные хлопья долгой варки — 150 г;
  • яйца — 4 шт. (3 в тесто и 1 для заливки);
  • молоко — 200-250 мл;
  • соль, перец, сушёный чеснок — по вкусу;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • сыр — 50-60 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • свежий укроп и лук — по вкусу.

Приготовление:

  1. В миске смешать 3 яйца, молоко, соль, перец и сушёный чеснок.
  2. Добавить к яйцам с молоком овсяные хлопья и оставить на 10 минут, чтобы они набухли.
  3. Мелко нарезать капусту и хорошо её помять.
  4. Выложить капусту в смесь, добавить разрыхлитель и мелко нарезанную зелень, тщательно перемешать.
  5. Выложить смесь в форму для запекания, подложив пекарскую бумагу.
  6. Смешать яйцо со сметаной и натёртым сыром.
  7. Выложить яично-сметанную смесь на пирог и разровнять по его поверхности.
  8. Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 40 минут.

Готовый пирог получается очень сочным и ароматным!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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