Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями

Капустный пирог без муки — это вкусное и полезное блюдо, которое придётся по вкусу всем любителям домашней выпечки. Этот пирог готовится из капусты, овсяных хлопьев, яиц, молока и специй, а благодаря отсутствию муки он становится ещё более лёгким и диетическим.
Ингредиенты:
Приготовление:
Готовый пирог получается очень сочным и ароматным!
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков.
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