Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями

Капустный пирог без муки — это вкусное и полезное блюдо, которое придётся по вкусу всем любителям домашней выпечки. Этот пирог готовится из капусты, овсяных хлопьев, яиц, молока и специй, а благодаря отсутствию муки он становится ещё более лёгким и диетическим.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

капуста — 600 г;

овсяные хлопья долгой варки — 150 г;

яйца — 4 шт. (3 в тесто и 1 для заливки);

молоко — 200-250 мл;

соль, перец, сушёный чеснок — по вкусу;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

сыр — 50-60 г;

сметана — 2 ст. л.;

свежий укроп и лук — по вкусу.

Приготовление:

В миске смешать 3 яйца, молоко, соль, перец и сушёный чеснок. Добавить к яйцам с молоком овсяные хлопья и оставить на 10 минут, чтобы они набухли. Мелко нарезать капусту и хорошо её помять. Выложить капусту в смесь, добавить разрыхлитель и мелко нарезанную зелень, тщательно перемешать. Выложить смесь в форму для запекания, подложив пекарскую бумагу. Смешать яйцо со сметаной и натёртым сыром. Выложить яично-сметанную смесь на пирог и разровнять по его поверхности. Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 40 минут.

Готовый пирог получается очень сочным и ароматным!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.



Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков.

