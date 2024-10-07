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Сладкий и согревающий вкус осени: как приготовить изумительные оладьи из тыквы

2:43
Еда

Когда за окном начинает холодать, а листья на деревьях меняют свой цвет, хочется приготовить что-то по-настоящему уютное, согревающее и ароматное. Предлагаем вам великолепный рецепт тыквенных оладий с имбирем — идеальное блюдо для осенней поры.

Сладкий и согревающий вкус осени: как приготовить изумительные оладьи из тыквы
Фото: https://unsplash.com/photos/closeup-photo-of-pumpkin-seeds-EuEfDQH_AYc by Shaun Holloway shaunholloway, PDM

Тыква — один из самых популярных овощей в сезон осени. Она богата витаминами, минералами и клетчаткой, а ее сладковатый вкус прекрасно сочетается с тёплыми пряностями. Имбирь же придает оладьям невероятно согревающий и бодрящий аромат, делая их поистине идеальным осенним лакомством.

Тыквенные оладьи получаются невероятно нежными, воздушными и ароматными. Они замечательно подходят как для завтрака, так и для полдника или вечернего чаепития. Такие оладьи будут отлично дополнять чашку ароматного черного или травяного чая.

Ингредиенты для тыквенных оладий с имбирем:

  • 300 г тыквы, очищенной и натертой на крупной терке
  • 2 яйца
  • 100 г муки
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. молотого имбиря
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • Растительное масло для жарки

Для приготовления:

  1. Тщательно очищаем тыкву от кожуры и семян, натираем её на крупной тёрке.
  2. В просторной миске взбиваем яйца с сахаром до расстаивания. Затем добавляем тертую тыкву, муку, молотый имбирь, разрыхлитель и соль. Все тщательно перемешиваем, чтобы получилась однородная, но не слишком густая масса.
  3. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла выкладываем столовой ложкой порции теста, формируя оладьи.
  4. Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистой корочки, ориентируясь на размер и толщину. Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир.
  5. Подаем тыквенные оладьи горячими, посыпав по желанию сахарной пудрой, медом или корицей. Они также хороши со сметаной, йогуртом или любым другим сладким соусом.

Нежные, ароматные оладьи из тыквы и имбиря идеально дополнят осеннее чаепитие или станут прекрасным вариантом для завтрака. Их легко и быстро приготовить, а насыщенный вкус и яркий аромат пряностей согреют и поднимут настроение в холодное время года.

Попробуйте этот простой, но очень вкусный рецепт — и вы убедитесь, что тыквенные оладьи с имбирем — это настоящая находка для осенней кухни!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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